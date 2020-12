Coronavirus, il bollettino di oggi 15 dicembre 2020: ecco i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 15 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 15 dicembre 2020 sarà pubblicato intorno alle 17:00.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri lunedì 14 dicembre riportava oltre 12mila nuovi casi e purtroppo 491 decessi correlati all'infezione da coronavirus. 138 i nuovi pazienti che hanno dovuto fare accesso alle terapie intensive per restare in vita. 675.109 gli attualmente positivi.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 15 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 12.030)

Casi testati: -- (ieri 51152)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 103.584)

Attualmente positivi: -- (ieri 675.109)

Ricoverati: -- (ieri 27.765, +30)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.095, -63. 138 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.855.737)

Deceduti: -- (ieri 65.011)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.115.617)

articolo aggiornato alle ore 14:00 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone arancioni :

Valle d'Aosta : Ieri 1 nuovi accessi in Ti

: Ieri 1 nuovi accessi in Ti Alto Adige : 89 nuovi casi su 252 testati, 1079 tamponi. 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = , ricoveri -8. Ieri 2 nuovi accessi in Ti

: 89 nuovi casi su 252 testati, 1079 tamponi. 8 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = , ricoveri -8. Ieri 2 nuovi accessi in Ti Campania :

: Toscana : 332 nuovi casi su 8572 tamponi. Ieri 5 nuovi accessi in Ti

: 332 nuovi casi su 8572 tamponi. Ieri 5 nuovi accessi in Ti Abruzzo: Ieri 7 nuovi accessi in Ti

Restano zone gialle :

Piemonte : Ieri 5 i nuovi accessi in Ti

: Ieri 5 i nuovi accessi in Ti Lombardia: Ieri 21 nuovi accessi in Ti

Ieri 21 nuovi accessi in Ti Liguria : Ieri un nuovo accesso in Ti

: Ieri un nuovo accesso in Ti Trentino : Ieri 7 nuovi accessi in Ti

: Ieri 7 nuovi accessi in Ti Veneto : 92.690 attualmente positivi, 3320 nuovi casi su 16810 tamponi. 165 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +1, ricoveri +48. Ieri 21 nuovi accessi in Ti

: 92.690 attualmente positivi, 3320 nuovi casi su 16810 tamponi. 165 i decessi. Saldo ospedalizzati: t.i +1, ricoveri +48. Ieri 21 nuovi accessi in Ti Friuli Venezia Giulia : Ieri nessun nuovo accesso in Ti

: Ieri nessun nuovo accesso in Ti Emilia Romagna : Ieri 12 nuovi accessi in Ti

: Ieri 12 nuovi accessi in Ti Marche : 228 nuovi casi su 2671 tamponi. Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: 228 nuovi casi su 2671 tamponi. Ieri 3 nuovi accessi in Ti Umbria : 179 nuovi casi su 433 tamponi. 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +5, ricoveri -18. Ieri un nuovo accesso in Ti

: 179 nuovi casi su 433 tamponi. 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti +5, ricoveri -18. Ieri un nuovo accesso in Ti Lazio : Ieri 15 nuovi accessi in Ti

: Ieri 15 nuovi accessi in Ti Molise : 37 nuovi casi su 606 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = , ricoveri -2. Ieri 2 nuovi accessi in Ti

: 37 nuovi casi su 606 tamponi. 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti = , ricoveri -2. Ieri 2 nuovi accessi in Ti Puglia : Ieri 17 nuovi accessi in Ti

: Ieri 17 nuovi accessi in Ti Basilicata : 64 nuovi casi su 922 tampini. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -8.

: 64 nuovi casi su 922 tampini. 5 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -8. Calabria: Ieri 2 nuovi accessi in Ti

Ieri 2 nuovi accessi in Ti Sicilia : Ieri 12 nuovi accessi in Ti

: Ieri 12 nuovi accessi in Ti Sardegna: Ieri 5 nuovi accessi in Ti

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sta valutando la possibilità di intervenire per una ulteriore stretta natalizia, per il contenimento dell'epidemia di coronavirus. E se in Italia sono partite le polemiche per gli allestimenti "con la primula" per i locali dedicati alle vaccinazioni, in Germania i centri per le vaccinazioni sono già pronti e in standby, in attesa del via libera dell'Ema al primo dei candidati vaccini.

In #Germania tutto è pronto per iniziare le vaccinazioni anti #covid. I centri vaccinali sono in modalità “Stand-by”,come dice il Ministero della Salute. Circolano le foto dei centri, allestiti in grandi spazi attualmente non utilizzati. Come il palazzetto dello sport di Kassel⬇️ pic.twitter.com/OihSs4tQax — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) December 15, 2020

In Italia l'Istat sottolinea come l'eccesso di mortalità legata al Covid quest'anno porterà il nostro paese a un altro record negativo: oltre700mila morti, mai così tanti morti in Italia dal 1944.