Coronavirus, il bollettino di oggi 15 gennaio 2021: i nuovi casi Covid e le regioni che cambiano colore

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di venerdì 15 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 15 gennaio 2021 sarà pubblicato intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo le ultime notizie che arrivano dalle regioni e dal monitoraggio dell'istituto superiore di sanità che porteranno all'ordinanza del ministero della salute per i (purtroppo tanti) cambi di colore delle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 14 gennaio registrava 17.246 nuovi casi con un tasso di posività che si attesta al 10,7% e 522 vittime, in discesa ricoverati con sintomi (-415) e terapie intensive (-22).

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 15 gennaio 2021

articolo aggiornato alle ore 14:21, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: -- (ieri 17.246)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 160.585)

Attualmente positivi: -- (ieri 561.380)

Ricoverati: -- (23.110, -415)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2557, -22, 164 nuovi ingressi)

Totale casi positivi: --

Deceduti: -- (ieri 80.848, +522)

Totale Dimessi/Guariti: --

Vaccinati: 972.099* (ieri erano 896.498)

*si tratta del 69% delle 1.408.875 dosi consegnate da Pfizer all'12 gennaio.

**da venerdì 15 gennaio saranno conteggiati anche i risultati dei test antigenici rapidi​

Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone che da domenica saranno in area rossa*:

Lombardia :

: Alto Adige : 325 nuovi casi su 2920 tamponi (11.1%). 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +1

: 325 nuovi casi su 2920 tamponi (11.1%). 6 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2, ricoveri +1 Sicilia:

*Vietati gli spostamenti non essenziali (necessaria l'autocertificazione per uscire di casa). I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito solo l'asperto. Chiusi anche i negozi, tranne parrucchieri e i centri estetici.

Le zone che da domenica saranno in area arancione**:

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Liguria :

: Veneto :

: Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Marche : 571 nuovi casi su 4313 tamponi (13.24%).

: 571 nuovi casi su 4313 tamponi (13.24%). Umbria :

: Lazio : L'assessore alla sanità: "Il valore dell'indice Rt è superiore a 1. Ci aspettano settimane difficili".

: L'assessore alla sanità: "Il valore dell'indice Rt è superiore a 1. Ci aspettano settimane difficili". Abruzzo :

: Puglia :

: Calabria:

**Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone che da domenica resteranno in area gialla***:

Trentino :

: Toscana : 446 nuovi casi su 9.053 tamponi (4.93%)

: 446 nuovi casi su 9.053 tamponi (4.93%) Campania :

: Molise : 39 nuovi casi su 704 tamponi (5.5%). 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -1

: 39 nuovi casi su 704 tamponi (5.5%). 4 i decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1, ricoveri -1 Basilicata : 85 nuovi casi su 963 tamponi (8.8%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti e ricoveri stabilii.

: 85 nuovi casi su 963 tamponi (8.8%). 3 i decessi. Saldo ospedalizzati: ti e ricoveri stabilii. Sardegna:

***Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie: l'ordinanza cambia colore

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 17 gennaio. Passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. In zona gialla Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana e provincia di Trento.

Per riassumere

🔴Lombardia, Sicilia, prov. Bolzano

🟠Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle D'Aosta, Veneto

🟡Basilicata, Campania, Molise, Sardegna, Toscana, prov. Trento

Il nuovo decreto conferma il divieto di spostamento tra regioni fino al 15 febbraio. Introdotta una quarta area, bianca, con una bassa incidenza di contagi, con maggiori riaperture, fermo restando l'obbligo di mascherine e distanziamento. Restano chiusi gli impianti sciistici. Da lunedì riaprono le scuole anche per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma con un tetto fino al 75%.