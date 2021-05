Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 15 maggio: i nuovi casi covid nelle regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 15 maggio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: le notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 15 maggio 2021 è atteso come sempre nel tardo pomeriggio. L'Italia continua a fare i conti con la pandemia. E, per fortuna, continua a guardare al futuro con ottimismo. Da qualche giorno, infatti, i dati che giungono dai bollettini quotidiani sono in miglioramento. Poco più di settemila nuovi casi e 182 vittime nel bollettino covid di sabato. Nelle terapie intensive sono ricoverate 1.860 persone. Gli attualmente positivi sono 339.606. L'Italia è quasi tutta in giallo: da lunedì 17 maggio solo la Valle d'Aosta resta in zona arancione.

Buoni anche i numeri sui vaccini, anche se ci sono oltre due milioni di italiani over 70 che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Salgono a 26.485.202 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate, l'89.5% del totale di quelle consegnate, che sono finora 29.588.060: nel dettaglio 19.988.280 Pfizer/BioNTech, 2.588.100 Moderna, 6.668.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 342.800 Janssen (Johnson&Johnson). Sono state vaccinate 14.877.599 donne e 11.607.603 uomini. Questi i numeri aggiornati a sabato mattina del report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria Francesco Paolo Figliuolo. Le persone immunizzate con entrambe le dosi sono al momento 8.282.366 (il 13,98% della popolazione).

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato maggio 2021

Attualmente positivi: 339.606 (dato di ieri)

Deceduti: 123.927 (+182 ieri)

Pazienti dimessi/guariti: 3.683.189 (+13.782 ieri)

Ricoverati: 14.910 (-591 ieri)

di cui in Terapia Intensiva: 1.860 (-33 ieri)

Tamponi: 62.405.408 (+298.186 ieri)

Totale casi: 4.146.722 (+7.567 ieri, +0,18%)

+++ Articolo in aggiornamento +++

Il bollettino coronavirus con i dati regione per regione

In Alto Adige sono 55 i nuovi casi di Covid-19 registrati su 7.954 tamponi processati nella giornata di ieri. Per il quarto giorno consecutivo non si registrano decessi: il dato complessivo resta fermo a 1.168 vittime da inizio pandemia. Stabili i ricoveri: 21 i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 7 in terapia intensiva e 18 nelle strutture private convenzionate.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 491 su 24.061 test di cui 12.374 tamponi molecolari e 11.687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (6,2 sulle prime diagnosi). Diciannove decessi. Ci sono oggi 14.531 positivi, dato in calo del -3% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.064 (-53 persone, pari al -4,7%) di cui 180 in terapia intensiva (due in meno) e 13.467 coloro in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-390 su ieri, -2,8%).

Nell'ultima giornata sono 149 casi di positività nelle Marche su 2.144 nuove diagnosi, per un rapporto positivi/test del 6,9%. Altri 24 casi (da sottoporre a tampone molecolare) emergono nel percorso screening antigenico (711 test) e il rapporto positivi/test è pari al 3%. I positivi con sintomi sono 30. I casi comprendono contatti in setting domestico (32), contatti stretti di casi positivi (48), in setting lavorativo (3), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (23), screening percorso sanitario (1) e due casi provenienti da fuori regione. Per altri otto casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

In Umbria 54 nuovi contag su un totale di 7.611 test analizzati (fra antigenici e tamponi molecolari). I guariti sono 126 e si registrano altre tre vittime. Gli attualmente positivi scendono così a 2.406 (75 in meno). In calo anche i ricoveri, oggi 138 (sei in meno di ieri) di cui 16 (due in meno) in terapia intensiva.

Nel Lazio oggi 621 casi e cinque decessi. A Roma 268 casi, tra i dati più bassi degli ultimi sei mesi. In calo casi, decessi e ricoveri. Aumentano di poco i pazienti ricoverati in terapia intensiva (233, +2).

Sono 946 i positivi al coronavirus del 15 maggio in Campania su più di 18mila tamponi eseguiti. Otto i decessi (21 nelle ultime 48 ore) e 1431 i guariti.

In Puglia sono stati effettuati 9.984 test con 567 casi positivi: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, un caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 11 decessi.

In Basilicata non si registrano decessi per via del Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo fa sapere la task force regionale che segnala 120 nuovi contagi a fronte di 1.484 tamponi molecolari processati ieri. Nella stessa giornata risultano guarite 189 persone. In sensibile calo il numero delle persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sceso a 119, di cui 9 in terapia intensiva.