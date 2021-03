Coronavirus, il bollettino di oggi 15 marzo: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 15 marzo 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 15 marzo 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese. Conosceremo quindi i nuovi casi di Covid 19, il numero dei decessi e dei guariti, oltre ai pazienti in terapia intensiva e i vaccini effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Nel bollettino di ieri, domenica 14 marzo 2021, sono stati registrati 21.315 nuovi casi e 264 morti, un trend in leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Intanto, tiene banco il caso 'vaccini' tra i lotti sospesi del siero AstraZeneca, l'attesa per Sputnik e la guerra per le dosi rifiutate. Da oggi, lunedì 15 marzo, sono in vigore anche le nuove regole contenute nell'ultimo Dpcm, con l'Italia divisa tra zona rossa e arancione, ad eccezione della Sardegna.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 15 marzo 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Si registrano 715 casi positivi al Covid 19 oggi in Puglia a fronte di 4.707 test. I dati del bollettino epidemiologico quotidiano, stilato dalla Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, segnalano una netta diminuzione dei nuovi contagi ma anche dei tamponi. Dei positivi odierni, 357 sono in provincia di Bari, 71 in provincia di Brindisi, 19 nella provincia Bat, 116 in provincia di Foggia, 127 in provincia di Lecce, 24 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito.

In Toscana sono 1.106 i nuovi casi di positività al Covid (1.085 confermati con tampone molecolare e 21 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 174.088 dall'inizio della pandemia da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,6% e raggiungono quota 144.570 (83% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.923 tamponi molecolari e 1.787 tamponi antigenici rapidi, di questi l'8,7% è risultato positivo. Sono invece 6.322 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 24.566, +1,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.643 (44 in più rispetto a ieri), di cui 241 in terapia intensiva (5 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 7 uomini e 4 donne, con un'età media di 82,5 anni.

Sono 67 i nuovi casi positivi al Sars Cov-2, di cui 66 riguardanti residenti, su un totale di 675 tamponi molecolari registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. Non risultano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati sono 36. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi di nuovi contagi sono Francavilla in Sinni (11) e Policoro (9). Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 3.898 (+30), di cui 3.724 in isolamento domiciliare, mentre sono 12.789 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 374 quelle decedute.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 2653 tamponi: 1251 nel percorso nuove diagnosi (di cui 153 nello screening con percorso Antigenico) e 1402 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 33,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 415 (103 in provincia di Macerata, 219 in provincia di Ancona, 26 in provincia di Pesaro-Urbino, 32 in provincia di Fermo, 23 in provincia di Ascoli Piceno e 12 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (52 casi rilevati), contatti in setting domestico (87 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (141 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambienti di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti in setting assistenziale (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (5 casi rilevati). Per altri 124 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 153 test e sono stati riscontrati 18 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

