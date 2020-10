Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 15 ottobre: si prospetta un altro giorno nero, la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 15 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 92mila sui livelli di inizio aprile.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 14 ottobre registrava 7.332 nuovi casi e 43 decessi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono saliti a 539, con un incremento di 25 unità. Per quanto riguarda le singole regioni, si registrava una impennata di nuovi in casi in Lombardia (+1844), 818 in Campania, 657 in Veneto. La regione con meno riscontri è la Basilicata (+9).

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 15 ottobre 2020​​

Nuovi casi: --

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Totale casi positivi: --

Dimessi/Guariti: --

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Ancora una giornata nera in Veneto, con 600 nuovi positivi e un pesante bilancio delle vittime, 11 in più. Si aggrava anche il conteggio dei ricoveri, 375 (+16), e dei pazienti inj terapia intensiva, 45 (+5). Salgono infine i soggetti in isolamento domiciliare, 12.972 (+138).

In Lombardia la Regione è pronta a riaprire l'ospedale della Fiera di Milano (il celebre impianto supervisionato da Guido Bertolaso). L'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera spiega al Corriere della Sera che il "sistema è preparato e strutturato. Certo, l'accelerazione dei contagi è stata velocissima e i ricoveri sono tra 100 e 150 al giorno". Il Lombardia ci sono i 18 ospedali-hub con 1.550 nuovi posti letto, di cui 150 in terapia intensiva e 400 in sub-intensiva. Altri 9 ospedali con repardi di pneumologia potrebbero inoltre creare 300 posti letto Covid.

++ sezione aggiornata alle ore 15:30, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Alto Adige 98 nuovi casi registrati su 1.743 tamponi esaminati. Resta stabile a 60 il numero dei pazienti covid ricoverati nei normali reparti degli ospedali. Tre sono i pazienti che necessitano delle cure della terapia intensiva. I pazienti positivi al Covid-19 che si trovano in isolamento presso la struttura dedicata di Colle Isarco sono 33. Invariato il numero dei decessi, 293. Aumentano le persone in isolamento domiciliare che oggi sono 3.490, ovvero 400 in più rispetto a ieri.

Sono 140 i nuovi casi individuati nella Marche nelle ultime 24 ore, il 9,6% rispetto ai 1.451 tamponi processati: 23 in provincia di Ascoli Piceno, 42 in quella di Ancona, 25 in quella di Macerata, 32 nel Fermano e 18 in provincia di Pesaro-Urbino; questi casi comprendono 26 soggetti sintomatici, 37 contatti in setting domestico, 20 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri da Albania e Moldova, 2 riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 6 in ambito lavorativo, 19 contatti in ambiente di divertimento, 7 contatti in setting assistenziale, 14 in setting scolastico e di 7 si stanno effettuando le indagini epidemiologiche.

In Toscana sono 581 i nuovi casi su 7.879 soggetti testati: il 7,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.906, i ricoverati sono 322 (47 in più rispetto a ieri), di cui 46 in terapia intensiva (stabili).Si registrano 2 nuovi decessi a Firenze e a Pisa: si tratta di due donne con un'età media di 82 anni.

In Umbria si registra il massimo assoluto di casi positivi in un solo giorno: ben 263. Rimangono però stabili i ricoverati in intensiva, 12, mentre passano da 83 a 86 i malati Covid complessivi negli ospedali. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.822.

In Abruzzo si registrano 203 nuovi casi su 3222 tamponi, 83 sono riferiti ad un unico focolaio in una struttura per anziani della provincia dell'Aquila. Due nuovi decessi, una 81enne e di una 57enne della provincia di Chieti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1993 (+192 rispetto a ieri) e si registrano 159 pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 10 (-5 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1824 (+192 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

In Basilicata sono 48 i nuovi casi su 986 tamponi. Le positività riscontrate riguardano: 11 persone residenti nella regione Puglia e lì in isolamento; 4 persone residenti a Roccanova; 5 persone residenti a Ferrandina; 4 persone residenti a Matera; 1 cittadino svizzero in isolamento a Matera; 1 cittadino ucraino in isolamento a Policoro; 4 persone residenti a Potenza; 3 persone residenti a Pignola; 1 persona residente a Maschito; 1 persona residente a Venosa; 1 persona residente a Viggianello ricoverata all’ospedale San Carlo di Potenza; 1 persona residente a Lauria; 1 persona residente a Garaguso; 1 persona residente a Oppido Lucano; 1 persona residente nella regione Puglia e in isolamento nel comune di Montemilone; 1 cittadino argentino in isolamento a Moliterno; 1 persona residente ad Avigliano; 1 persona residente a Rionero in Vulture; 1 persona residente a Vaglio di Basilicata; 1 persona residente a Bella; 1 persona residente a Tolve; 2 persone residenti a Marsicovetere. Nella giornata di ieri risultano guarite 2 persone: 1 cittadino residente in un comune della regione Emilia Romagna in isolamento in Basilicata; 1 persona residente a Pescopagano. I lucani attualmente positivi sono 438 e di questi 405 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 36 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane: al San Carlo di Potenza 16 persone, tra cui 1 guarito in attesa di dimissioni, sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 12 persone nel reparto di Pneumologia, 2 nel reparto di Medicina d’urgenza e 1, non residente in Basilicata, nel reparto di Ostetricia; a Matera 5 persone, tra cui una guarita in attesa di dimissioni, si trovano nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus, le ultime notizie

Intanto in Cina sono appena 11 i casi confermati di Covid-19 di cui 10 importate dall'estero, oltre a 23 nuovi asintomatici. Lo rende noto il bollettino odierno della Commissione Sanitaria Nazionale cinese. L'unico nuovo contagio segnalato a livello locale riguarda un caso asintomatico proveniente dalla provincia dello Shandong. Altri due casi sospetti di Covid-19, entrambi provenienti dall'estero, sono stati riportati ieri a Shanghai. Non si segnalano ulteriori decessi correlati al nuovo coronavirus.