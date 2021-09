Coronavirus, il bollettino di oggi 15 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi nelle regioni

Coronavirus, intorno alle 17 il bollettino di oggi 15 settembre 2021 con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 4.021 nuovi casi su 318.593 test con un tasso di positività sceso all'1,3%. I morti sono stati 72 conteggiando però i 20 decessi pregressi della Sicilia e i tre della Campania. In diminuzione la pressione sugli ospedali dove risultano 4.165 ricoverati con sintomi (-35), e 554 in terapia intensiva (-9). In basso, non appena disponibili, tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica e la tabella con i numeri del ministero della Salute.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 15 settembre 2021

Nuovi casi ... (ieri 4.021)

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale deceduti:

Totale Dimessi/Guariti:

Coronavirus, nuovi casi e ricoveri. GIi aggiornamenti dalle regioni

In Toscana sono 373 i nuovi casi Covid (362 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I ricoverati sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno). Oggi si registrano 8 nuovi decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79 anni.