Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 aprile 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 16 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle Regioni

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 16 aprile 2021. Ieri sono stati registrati 16.974 nuovi contagi su un totale di 319.633 tamponi (diagnostici e di controllo). I decessi sono stati 380. La curva dei nuovi positivi è in leggero rialzo rispetto alla scorsa settimana (56.378 casi registratri tra lunedì e giovedì vs 49.376), ma i dati sono probabilmente influenzati dal basso numero di test effettuati nei giorni dopo Pasqua.

Si registra invece una riduzione importante dei ricoverati con sintomi (-782 per un totale di 26.369 persone ancora ricoverate negli ospedali) e delle terapie intensive (-73, va però sottolineato che in questo caso il numero degli ingressi resta elevato: 211).

Sopra alla soglia dell'1 ci sono tuttavia ancora sette regioni: si tratta di Sicilia (1.03) Toscana (1.01), Basilicata (1.08), Valle D'Aosta (1.26), Sardegna (1.38), Campania e Ligura (1).

Come ogni venerdì c'è attesa per l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che decreterà i nuovi colori delle Regioni. In base ai dati la Campania potrebbe essere promossa in zona arancione, mentre la Sicilia rischia di fare il percorso inverso passando alla fascia rossa dove si trovano già Puglia, Sardegna e Val d'Aosta.

Coronavirus, il bollettino di oggi 16 aprile 2021

In basso non appena disponibili i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 16/04/2021.

Nuovi casi: ... (ieri 16.974)

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari): ... (ieri 319.633)

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi: ...(ieri -782)

Ricoverati in Terapia Intensiva: ... (ieri -73)

Ingressi in terapia intensiva: ... (ieri 211)

Deceduti dopo Covid test positivo: ... (ieri 380)

Totale Dimessi/Guariti:

Coronavirus: i bollettini regionali del 16 aprile

In Veneto si contano 906 nuovi casi e 23 decessi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono in netto calo (-75 per un totale di 1609) così i pazienti in terapia intensiva (-5) che ad oggi sono 261.

Nessun decesso e 30 nuovi casi positivi che portano il totale di pazienti affetti da Covid 19 in Valle d'Aosta da inizio epidemia a 10.299. I positivi attuali sono 1.046, - 44 rispetto a ieri, di cui 62 ricoverati in ospedale, 14 in terapia intensiva, e 970 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione.

In Toscana sono stati rilevati 1.239 su 24.749 test di cui 13.852 tamponi molecolari e 10.897 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,01% (14,0% sulle prime diagnosi). Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Sono 133 (quindi 17 in più rispetto ai 116 di ieri) i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Umbria, dove diventano così 52.979 le persone risultate contagiate dal Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. I test eseguiti sono 2.473, 153 in meno rispetto ai 2.626 del giorno precedente.

In Basilicata sono 181 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 su un totale di 1.763 tamponi molecolari, e non si registrano decessi nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. In aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane (186, +6) e nei reparti di terapia intensiva (+2 per un totale di 15).