Coronavirus, il bollettino di oggi 16 novembre 2021: i numeri dalle regioni

Attesa per il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, martedì 16 novembre 2021. Ieri si sono registrati in Italia 5.144 nuovi casi (su 248.825 tamponi antigenici e molecolari) e 44 morti.

Cinque regioni temono il cambio di colore: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Valle d'Aosta e provincia Autonoma di Bolzano. Da oggi in vigore la nuova ordinanza del ministero dei Trasporti con una stretta per quanto riguarda bus, treni, metropolitane e taxi. "Questa mattina siamo all'86,79% di vaccinati con la prima dose, oltre l'84% di vaccinati con due dosi, siamo a 3 milioni e 120mila persone che hanno avuto la terza dose", ha ricordato il ministro della Salute Roberto Speranza.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 16 novembre 2021

Il bollettino di oggi, martedì 16 novembre 2021, e la tabella del ministero della Salute.

Coronavirus, i dati su contagi e ricoveri nelle regioni

In Valle d'Aosta 36 nuovi positivi e un nuovo decesso. Dopo diversi mesi, si segnala un nuovo ricovero in terapia intensiva (una 60enne non vaccinata). Sono 199 i casi positivi attuali: 191 sono in isolamento domiciliare e otto i ricoverati all'ospedale Parini di Aosta, di cui sette nel reparto di Malattie infettive.

In Veneto si registrano 1.278 nuovi contagi, secondo il bollettino coronavirus della Regione. Eseguiti 6.942 tamponi molecolari e 111.880 antigenici, per un totale di 16.945 casi attivi. Tre i decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 11.881 da inizio pandemia.

Dalla Regione Toscana segnalano 305 nuovi contagi, su 36.336 test di cui 8.801 tamponi molecolari e 27.535 test rapidi. Scende il tasso dei nuovi positivi, che passa da 2,29% registrato ieri a 0,84% (3,7% sulle prime diagnosi) oggi.

In Puglia i nuovi contagi sono 161 e si registrano altri 3 morti. I nuovi casi sono stati individuati attraverso 21.059 tamponi. Sono 3.687 le persone attualmente positive, 166 le persone ricoverate in area non critica, 21 in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono 276.109 i casi totali, 4.493.976 i tamponi eseguiti, 265.557 le persone guarite, 6.865 i morti.

Il bollettino emesso dalla task force della Regione Basilicata segnala 29 nuovi casi di contagi su 672 tamponi molecolari. Non si registrano nuove vittime. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 20. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 25 (-3) di cui 1 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 948 (+8).

In Sardegna si registrano oggi 109 nuovi casi e non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono nove (uno in più rispetto a ieri), 44 quelli ricoverati in area medica (come ieri). Infine sono 1.856 sono i casi di isolamento domiciliare (53 in più rispetto a ieri).