Coronavirus, il bollettino di sabato 16 ottobre 2021: i nuovi casi e la mappa dei contagi

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 16 ottobre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e vaccini somministrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese.

Nel bollettino di ieri, venerdì 15 ottobre, sono stati registrati 2.732 nuovi casi e 42 morti. Un giorno "segnato" dal debutto del Green pass obbligatorio sul posto di lavoro, in cui cè stato registrato anche un boom di vaccinati con prima dose.

Coronavirus, il bollettino di sabato 16 ottobre 2021

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 427.626 casi di positività, 240 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Purtroppo, si registrano due decessi. .I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 33 (-2 rispetto a ieri), 293 quelli negli altri reparti Covid (-17).

Oggi nel Lazio, su 15.816 tamponi molecolari e 22.659 tamponi antigenici per un totale di 38.475 tamponi, si registrano 222 nuovi casi positivi (-126), in calo rispetto a sabato scorso 9 ottobre (-8); 5 i decessi (-2), 298 i ricoverati (+4), 50 le terapie intensive ( = ) e 249 i guariti.

In Toscana sono 212 i nuovi casi Covid (211 confermati con tampone molecolare e 1 da test rapido antigenico), che portano a 285.641 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Oggi non si registrano nuovi decessi. I ricoverati sono 215 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno).

Sono 134 i nuovi contagi da coronavirus oggi 16 ottobre 2021 in Puglia. Nessun nuovo decesso. Sono 2.170 le persone attualmente positive, 134 quelle ricoverate in area non critica, 18 le persone in terapia intensiva.

In Sardegna si registrano oggi 22 ulteriori casi confermati di positività al Covid. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 53 (23 in meno rispetto a ieri). Sono 1517 i casi di isolamento domiciliare (9 in meno rispetto a ieri). Non si registrano decessi.