Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 agosto: i nuovi casi e gli ultimi focolai

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 17 agosto 2020. Alle 17 come ogni giorno tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri i nuovi casi di Covid sono stati 479, molto meno dei 629 di Ferragosto. E oggi di nuovo numeri in calo: "solo" 320 i nuovi casi positivi diagnosticati dalle Asl. Il numero dei tamponi analizzati però non lascia stare tranquilli: 30.666 contro i 36.807 di ieri, ma soprattutto gli oltre 50mila di sabato e venerdì. Insomma, meno persone vengono testate, meno casi saltano fuori.

Per quanto riguarda la situazione negli ospedali va segnalato che i ricoverati in terapia intensiva sono in leggero aumento (+2) e crescono anche i ricoverati con sintomi (+23). Solo 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le regioni, molto male il Lazio dove sono scoppiati ben due focolai.

In basso, il bollettino del 17 agosto (con la consueta tabella). In fondo all’articolo trovate invece tutte le ultime notizie sull’epidemia di coronavirus in Italia e su eventuali focolai.

Totale casi: 254.235 (+320)

Attualmente positivi: 14.867 (+134)

Deceduti: 35.400 (+4)

Dimessi/Guariti: 203.968 (+182)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 58 (+2)

Ricoverati con sintomi: 810 (+23)

Tamponi: 30.666 (ieri 36.807)

Il bollettino del 17 agosto, i dati delle regioni

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.477 casi di positività, 41 in più rispetto a ieri, di cui 18 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Dei 41 nuovi casi, 22 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 8 sono stati individuati nell'ambito di focolai già noti, 12 sono collegati a vacanze o rientri dall'estero (per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l'isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen).

Per quanto riguarda la situazione nelle province, i numeri più elevati si registrano a Reggio Emilia con 13 nuovi casi, di cui 5 asintomatici. In particolare sono 11 i casi già in isolamento domiciliare al momento della diagnosi, individuati con attività di contact tracing e 8 quelli riconducibili direttamente o indirettamente (contatti di caso) a rientri dall'estero (Corfù e India).

In Toscana ci sono 21 casi in più rispetto a ieri (cinque identificati in corso di tracciamento e 16 da attivita' di screening). È quanto rende noto la Regione, che spiega: l'eta' media dei 21 casi odierni e' di 40 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 43% e' risultato asintomatico, il 29% pauci-sintomatico, il 24% con sintomi lievi. Un caso dei 21 presenta sintomatologia severa. Sono 11 i casi rientrati dall'estero, di cui nove per vacanza. Gli attualmente positivi sono oggi 687, +3% rispetto a ieri. Oggi si registra un nuovo decesso: un uomo di 77 anni.

Sono in totale 5 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno. È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità che aggiorna a 3.565 il conto dei contagi dall'inizio dell'emergenza. Nessun nuovo decesso è stato invece registrato e coloro che hanno perso la vita sono fermi a 472.

Male il Lazio che oggi fa registrare i contagi più alti tra tutte le regioni: 51 casi, di cui la metà di importazione. Sei i casi di rientro dalla Sardegna con link a una festa a Porto Rotondo, otto gli operatori sanitari riferiti al cluster della casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore (Asl Roma 1). Lo riferisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "I casi di importazione - spiega D'Amato - o che riguardano giovani di rientro da vacanze provengono: dieci da Grecia (quattro da Corfù), otto i casi di rientro da Spagna, tre i casi da Croazia, due casi da Ucraina, due casi da Malta e un caso da Francia. Dopo l'aeroporto di Fiumicino sono partiti anche a Ciampino i test rapidi, i viaggiatori ringraziano i nostri operatori sanitari per la professionalità che stanno dimostrando".

Sono quattro i nuovi casi di Coronavirus in Puglia segnalati nel bollettino epidemiologico regionale di lunedì 17 agosto. I contagi registrati (su un totale di 920 tamponi) riguardano le province di Bari (tre) e Foggia (1). Dopo più di una settimana, si registra un nuovo decesso, in provincia di Lecce.

Risulta dunque più contenuto, rispetto ai giorni scorsi, il numero di nuovi casi rilevati nelle ultime 24 ore (ma è più basso anche il numero dei tamponi). Tuttavia, nel bollettino odierno c'è un altro dato rilevare: il numero dei pazienti ricoverati, che passa dai 48 di ieri ai 51 di oggi. Il totale dei positivi raggiunge quota 325.

Nessun nuovo caso di contagio è stato rilevato in Basilicata dove sono stati processati 153 tamponi, risultati tutti negativi. Inoltre un caso di positività rilevato a Castelluccio Inferiore, dopo ripetizione dei tamponi, è risultato negativo. In base al bollettino di oggi della task force regionale, in cui sono conteggiati solo i casi dei residenti con tampone registrato in Basilicata, i casi attuali sono 11, tutti in isolamento domiciliare, mentre sono 28 le persone decedute e 374 le persone guarite.

