Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 17 agosto con i nuovi casi Covid e le regioni a rischio cambio colore

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi martedì 17 agosto 2021 sarà pubblicato come di consueto su questa pagina intorno alle ore 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri lunedì 16 agosto registrava 24 vittime e 3.674 nuovi casi su appena 74.021 tamponi. Ieri i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 3.334, 404 in terapia intensiva.

Ieri la Sicilia ha superato per la prima volta la soglia del 15% dei posti letto occupati in ospedale per i ricoveri in area medica. La Sardegna oltrepassa invece la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive portandosi all'11%. Boom di contagi anche in Toscana che non rischia di abbandonare la zona bianca grazie al vasto numero di posti letto liberi negli ospedali delle regione. Occhi puntati invece sulla Calabria che registra meno casi ma ha già il 14% dei posti letto occupati nei reparti Covid ordinari.

Numeri preoccupanti intanto arrivano dal "laboratorio" Israele dove nonostante l'alto tasso di vaccinazioni oggi si registra un nuovo balzo dei contagi con 8.646 nuovi casi positivi, il dato più alto dalla fine di gennaio. Il numero di malati gravi è salito a 559, il dato più alto da metà marzo, con 89 pazienti attaccati ai respiratori. Fra i paesi più attivi nel programma di vaccinazione (su 9,3 milioni di abitanti, oltre il 58% ha ricevuto almeno due dosi di vaccino), Israele è stato travolto dall'aumento dei contagi dovuto alla variante delta. Il ministero della Salute sottolinea che fra i malati ultra sessantenni non vaccinati i casi gravi sono 154,7 ogni 100mila abitanti, mentre per i vaccinati della stessa classe d'età l'incidenza è di 19,8 casi gravi su 100mila. Dall'inizio di agosto, Israele ha avviato una campagna per somministrare una terza dose di vaccino agli ultra cinquantenni, persone fragili e personale sanitario. Finora la terza dose ha riguardato un milione di persone. Secondo il primo ministro Naftali Bennett c'è ancora un milione di persone che non si è vaccinata, pur avendone la possibilità.