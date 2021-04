Coronavirus, il bollettino di oggi 17 aprile 2021: i nuovi casi e la mappa dei contagi regione per regione

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, sabato 17 aprile 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, sabato 17 aprile 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i numeri sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, venerdì 16 aprile 2021, sono stati registrati 15.943 contagi e 429 morti, con la curva epidemiologica in lieve discesa. Intanto, mentre il Governo programma le riaperture dal prossimo 26 aprile, da lunedì 19 cambierà colore soltanto la Campania, che passerà da zona rossa a zona arancione. Preoccupa la situazione della Valle d'Aosta, prima tra le Regioni italiane per incidenza sui nuovi casi.

Coronavirus, il bollettino di sabato 17 aprile 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Basilicata sono 219 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (213 sono residenti), su un totale di 1.709 tamponi molecolari, e si registra un decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. La persona deceduta è di Montalbano Jonico. I lucani guariti o negativizzati sono 115. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.492 (+97), di cui 5.312 in isolamento domiciliare. Sono 15.543 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

