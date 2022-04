Il bollettino Covid di oggi domenica 17 aprile: 51.993 nuovi casi e 85 decessi

L'epidemia Covid in Italia: il bollettino di oggi domenica 17 aprile 2022. Sono 51.993 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 63.815 di ieri e, soprattutto, i 53.253 di domenica scorsa: prosegue, quindi, una situazione di totale stabilità. I tamponi processati sono 334. 224 (ieri 422.482) con un tasso di positività che sale dal 15,1% al 15,6%. I decessi sono 85 (ieri 133): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 161.687. Ancora in calo per il sesto giorno di seguito le ospedalizzazioni: le terapie intensive sono 8 in meno (stesso numero di ieri), con 33 ingressi del giorno, e scendono a 403 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 120 in meno (ieri -102) 9.758 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute

La regione con il maggior numero di casi e' oggi la Campania con 6.419 contagi, seguita da Lombardia (+6.229), Lazio (+6.198), Veneto (+4.769) ed Emilia Romagna (+4.569). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 15.712.088. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 47.468 (ieri 61.986) per un totale che sale a 14.324.363. Gli attualmente positivi tornano a salire, 4.700 in piu' (ieri +2.414), 1.226.038 in tutto. Di questi, 1.215.877 sono in isolamento domiciliare.

Coronavirus, il bollettino di domenica 17 aprile 2022