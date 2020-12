Coronavirus, il bollettino di oggi 17 dicembre 2020: i nuovi casi regione per regione (tabella)

Contagi, decessi e terapie intensive: alle 17 gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. In Veneto l'epidemia non rallenta: oggi altri 4.402 positivi

Coronavirus: il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre 2020. Intorno alle 17 come ogni giorno gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 17.572 casi di contagio, in aumento rispetto ai 14.884 del giorno precedente, ma è anche vero che i tamponi processati sono stati in numero maggiore. Resta invece drammaticamente il numero delle vittime: 680. Se la curva dei decessi non accenna a rallentare, la buona notizia è che il rapporto positivi/tamponi (ieri all’8,8%) sta finalmente scendendo. Resta il fatto che quasi 18mila contagi al giorno non fanno ben sperare visto che le vacanze di Natale sono alle porte. I virologi insistono da settimane sulla necessità di rispettare le misure di sicurezza e comportarsi con la massima cautela. Ma sono sempre di più i camici bianchi che ritengono quasi scontato un aumento dei nuovi casi da gennaio. Bisognerà capire anche quanto incideranno le misure che il governo si appresta a varare in queste ore.

Coronavirus: il bollettino di oggi 17 dicembre 2020

Intorno alle 17 il bollettino di oggi giovedì 17 dicembre 2020 con tutti i numeri sull’epidemia di coronavirus in Italia. In basso, non appena disponibile, la tabella che riassume la situazione nelle varie regioni.

Nuovi casi: … (ieri 17.572)

Tamponi (diagnostici e di controllo): … (ieri 199.489)

Attualmente positivi: … (ieri 645.706)

Ricoverati: (ieri 26.897, -445)

Ricoverati in Terapia Intensiva: … (ieri 2.926, -77)

Totale casi positivi: … (ieri 1.888.144)

Deceduti: (ieri 66.537 + 680)

Totale Dimessi/Guariti: … (ieri 1.175.901)

Coronavirus: i casi nelle regioni italiane

In basso come sempre gli aggiornamenti relativi alla situazione epidemiologica nelle regioni e province autonome, man mano che arrivano.

Oggi in Veneto sono stati registrati 4.402 nuovi casi, in aumento rispetto ai 3.817 di ieri. I tamponi processati sono stati 58.492, la percentuale di incidenza è del 7.52%. Le persone attualmente positive sono 95.779, 3331 i ricoverati in ospedale a livello regionale. Rispetto a ieri ci sono sei pazienti in più terapia intensiva per un totale di 378 ricoverati in condizioni critiche. Altri 92 decessi nelle ultime 24 ore. L'epidemia dunque non accenna a rallentare. Anche oggi, salvo sorprese, il Veneto dovrebbe essere la regione con il maggior numero di contagi. Ciò nonostante, il presidente Luca Zaia ha fatto sapere che "dai dati che abbiamo l'indice Rt è di 0,96" e pertanto il Veneto dovrebbe rimanere zona gialla. Dpcm permettendo.

Coronavirus: le ultime notizie sull'epidemia