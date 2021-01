Coronavirus, il bollettino di oggi 17 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di domenica 17 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 17 gennaio 2021 sarà pubblicato come di consueto intorno alle ore 17:00. Intanto seguiremo gli aggiornamenti in diretta che arrivano dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri 16 gennaio registrava 16.310 nuovi casi di cui 15.446 identificati da test molecolare (9.46%) e 864 dai tamponi antigenici rapidi (0.88%). 475 i decessi, sostanzialmente stabile l'occupazione dei posti letto in ospedale al netto di 170 nuovi ingressi di pazienti in terapia intensiva. Ricordiamo che da oggi sono in vigore le nuove norme dettate dall'ordinanza del ministero della Salute che ha cambito il colore di molte regioni.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 17 gennaio 2021

Nuovi casi: -- (ieri 16.310)

Casi testati: -- (ieri 84.965)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 260.704) molecolari: -- (ieri 163.230 di cui 15.446 positivi) rapidi: -- (ieri 97.474 di cui 864 positivi)

Attualmente positivi: -- (ieri 557.717, -351)

Ricoverati: -- (ieri 22.784, -57)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.520, -2, 170 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 2.366.912)

Deceduti: -- (ieri 81.800)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.729.216)

Vaccinati: 1.123.021, (ieri 19.728 dosi somministrate)

*si tratta del 79,7% delle 1.408.875 dosi consegnate da Pfizer all'12 gennaio. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Pfizer ha avvertito che "dalla prossima settimana" ci sarà un calo nelle consegne di vaccini anti-Covid che potrebbe mettere a rischio il rispetto del calendario vaccinale.​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone in area rossa*:

Lombardia :

: Alto Adige : 308 nuovi casi. 2 i decessi.

: 308 nuovi casi. 2 i decessi. Sicilia:

*Vietati gli spostamenti non essenziali (necessaria l'autocertificazione per uscire di casa). I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito solo l'asperto. Chiusi anche i negozi, tranne parrucchieri e i centri estetici.

Le zone in area arancione**:

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Liguria :

: Veneto :

: Friuli Venezia Giulia :

: Emilia Romagna :

: Marche : 440 nuovi casi.

: 440 nuovi casi. Umbria :

: Lazio :

: Abruzzo :

: Puglia :

: Calabria:

**Gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 ma con autocertificazione; sarà vietato uscire dal proprio comune. I bar e ristoranti sono chiusi tutto il giorno, consentito l'asporto. Aperti invece i negozi, i parrucchieri e i centri estetici. Consentito lo sport non di contatto come il tennis

Le zone in area gialla***:

Trentino :

: Toscana : 406 nuovi casi

: 406 nuovi casi Campania :

: Molise :

: Basilicata :

: Sardegna:

***Fino al 15 febbraio la zona gialla è rinforzata: pertanto restano sospesi gli spostamenti tra le regioni anche dello stesso colore. Possibile muoversi dalle 5 alle 22. Nei bar consentito l'asporto fino alle 18. Ristoranti aperti fino alle 18 poi solo asporto o consegna a domicilio. Sarà possibile frequentare i musei ma non nei festivi. Consentito spostarti in visita al massimo in due persone più gli under 14 e eventuali disabili a carico.

Coronavirus, le ultime notizie

Il Dpcm entrato in vigore il 16 gennaio prevede la riapertura delle scuole superiori tra il 50% e il 75% nelle regioni in zona gialla o arancione, ma la riapertura prevista per domani lunedì 18 gennaio potrebbe saltare. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico del governo si vedranno a breve per una riunione urgente sulla scuola. Qui tutti gli aggiornamenti.

Cosa succederà poi? Occhio al calendario

Il 15 febbraio 2021 scade la chiusura degli impianti da sci mentre dovrà essere valutata la possibile ripresa della mobilità tra le regioni (ovviamente solo tra quelle gialle).

Il 5 marzo 2021 scadono le norme e i divieti stabiliti dal nuovo Dpcm che entrerà in vigore domani, sabato 16 gennaio 2021. Pertanto fino a marzo resteranno chiuse palestre e piscine, così come i cinema. Sarà inoltre possibile andare a trovare parenti o amici solo una volta al giorno e nel limite di due persone, nella stessa regione se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa.

Ultima data per ora certa è quella del 30 aprile 2021 in cui scadrà la proroga dello stato di emergenza grazie al quale il governo può legiferare con ordinanze in deroga alle disposizioni di legge.