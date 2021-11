Coronavirus, il bollettino di mercoledì 17 novembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 17 novembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sull'evolversi della pandemia nel nostro Paese, con i nuovi casi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini anti-covid somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano.

Come nel resto d'Europa, anche in Italia i contagi sono aumentati nelle ultime settimane: nel bollettino di ieri sono stati registrati 7.698 contagi e 74 morti. Intanto, mentre Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Bolzano rischiano di passare in zona gialla, il Governo sta valutando di introdurre nuove misure in vista del periodo natalizio.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 17 novembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 1.435 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto oggi, 17 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Sale così il numero di positivi totali in regione ad oggi a 17.648, mentre sono 6 i decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 21.472 tamponi molecolari e 63.735 antigeni. La città di Padova è sempre in testa alla classifica di nuovi casi a quota 358, davanti a Treviso 287 e Venezia con 286.

Sono 651 i nuovi contagi da coronavirus rilevati in Friuli Venezia Giulia, secondo i dati del bollettino Covid della Regione.. Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 25, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 178.

Sono 372 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 17 novembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. I nuovi casi registrati in Toscana sono 372 su 28.102 test di cui 10.174 tamponi molecolari e 17.928 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,32% (4,4% sulle prime diagnosi). I ricoverati sono 305 (4 in più rispetto a ieri), di cui 39 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 11 nuovi decessi

In Sardegna si registrano oggi 130 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2555 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9247 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 43 (1 in meno rispetto a ieri). 1942 sono i casi di isolamento domiciliare (86 in più rispetto a ieri). Si registrano 2 decessi.

In Basilicata sono 40 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (tutti residenti) su un totale di 951 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I lucani guariti o negativizzati nella giornata di ieri sono 25. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 23 (-2) e di questi 2 (+1) sono in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 963 (+15).