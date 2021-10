Coronavirus, il bollettino di domenica 17 ottobre 2021: i contagi nelle Regioni e la tabella

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 17 ottobre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi contagi, i decessi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva e vaccini somministrati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese.

Nel bollettino di ieri, sabato 16 ottobre, sono stati registrati 2.983 nuovi casi e 14 morti. Intanto, mentre la campagna vaccinale prosegue, il Governo pensa alla possibilità di allentare alcune misure nel caso venisse raggiunta la soglia del 90% di vaccinati in Italia.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di domenica 17 ottobre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 285.873 i casi di positività al Coronavirus, 232 in più rispetto a ieri. Inoltre, si registrano 6 nuovi decessi. I ricoverati sono 219 (4 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili).

In Sardegna si registrano oggi 9 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 998 persone testate. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più rispetto a ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 50 (3 in meno rispetto a ieri).