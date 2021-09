Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 17 settembre 2021: manca il 17% degli over50 al vaccino

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 17 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 17 settembre 2021 è pubblicato su questa pagina dalle ore 17.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Vaccini, macano all'appello oltre 3 milioni di over50

Sono ancora 3.424.070 gli italiani over 50 che non si sono sottoposti ad alcuna somministrazione di vaccino anti-Covid: si tratta del 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. Rispetto ad una settimana fa i vaccinati con più di 50 anni sono aumentati di circa 100mila unità.

Oltre la metà dei non vaccinati (1,7 milioni) sono tra i 50 ed i 59 anni: si tratta del 17% di questa fascia d'età.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 17 settembre 2021

Nuovi casi: ieri 5.117

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 306.267

Attualmente positivi: ieri 116.342

Ricoverati: ieri 4.018

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 531

Deceduti dopo un tampone positivo: ieri 130.167 (nuovi 67)

Dimessi/Guariti: ieri 4.376.646

Vaccinati: 40.631.363 persone pari al 75.23% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 202mila dosi, di cui 51mila prime dosi. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 25 agosto 2021 il 92% degli over 80, l'89% dei settantenni, e il 85% dei sessantenni, il 78% dei cinquantenni, il 71% dei quarantenni, il 66% dei trentenni e il 70% dei ventenni e il 48% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione