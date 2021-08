Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 agosto: 69 morti e 7.162 nuovi casi Covid

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 18 agosto 2021 registra 69 vittime e 7.162 nuovi casi Covid su 226.423. Aumenta l'occupazione dei posti letto in ospedale sia in area medica (+87) che in terapia intensiva (+19) mentre l'unica buona notizia viene dal numero dei guariti che abbassa la quota degli attualmente positivi, 334 in meno rispetto a ieri. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri martedì 17 agosto registrava 54 morti e 5273 nuovi casi su 238.073 test. In ospedale risultano ricoverate 138 persone in più in area medica, invece sono 423 i pazienti covid che necessitano della terapia intensiva (+19 rispetto a ieri) e ben 49 nuovi ingressi. Esclusa la Sardegna, le regioni occupano gli ultimi quattro posti per copertura vaccinale sono quelle più in crisi nel corso della quarta ondata: Sicilia, Sardegna e Calabria regioni in situazione critica per ospedalizzazioni, le Province autonome di Trento e Bolzano male per i contagi anche se non soffrono per i ricoveri.

Tutte le ultime notizie di oggi

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 agosto 2021

articolo aggiornato alle ore 17:04, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: 7.162, ieri 5273

Tamponi (diagnostici e di controllo): 226.423, ieri 238.073

Attualmente positivi: 128.782, ieri 129.116

Ricoverati: 3.559, +87 rispetto a ieri

Ricoverati in Terapia Intensiva: 442 (+19 rispetto a ieri) di cui 50 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: 128.579, ieri 128.510 (+24)

Vaccinati: 35.810.007 persone pari al 66% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 243mila dosi, di cui 124mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 18 agosto 2021: il 91% degli over 80, il 87% dei settantenni, e il 81% dei sessantenni, il 72% dei cinquantenni, il 61% dei quarantenni, il 52% dei trentenni e il 51% dei ventenni e il 25% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : 23 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili 4, vuote le terapie intensive

: 23 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili 4, vuote le terapie intensive Piemonte : 305 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (14), ricoveri +4 (136).

: 305 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (14), ricoveri +4 (136). Liguria : 161 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (11), ricoveri -2 (73).

: 161 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (11), ricoveri -2 (73). Lombardia : 671 nuovi casi e 7 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (39), ricoveri -1 (319).

: 671 nuovi casi e 7 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (39), ricoveri -1 (319). Trentino : 56 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: stabili Ti 1, ricoveri +1 (23).

: 56 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: stabili Ti 1, ricoveri +1 (23). Alto Adige : 81 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +5 (23).

: 81 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (2), ricoveri +5 (23). Veneto : 692 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +5 (43), ricoveri +38 (244).

: 692 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +5 (43), ricoveri +38 (244). Friuli Venezia Giulia : 120 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri +4 (30). Delle 9 persone ricoverate 7 non sono vaccinate, 2 hanno comorbilità importanti.

: 120 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (9), ricoveri +4 (30). Delle 9 persone ricoverate 7 non sono vaccinate, 2 hanno comorbilità importanti. Emilia Romagna : 445 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (47), ricoveri +8 (369).

: 445 nuovi casi e 3 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (47), ricoveri +8 (369). Marche : 205 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (9), ricoveri +6 (53). Dei 45 ricoverati 7 erano ancora con la prima dose e solo a 4 erano già stato somministrato il richiamo.

: 205 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (9), ricoveri +6 (53). Dei 45 ricoverati 7 erano ancora con la prima dose e solo a 4 erano già stato somministrato il richiamo. Toscana : 675 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (39), ricoveri +7 (354).

: 675 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (39), ricoveri +7 (354). Umbria : 163 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4) ,ricoveri -3 (42).

: 163 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (4) ,ricoveri -3 (42). Abruzzo : 143 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +5 (11), ricoveri -4 (57).

: 143 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +5 (11), ricoveri -4 (57). Lazio : 703 nuovi casi (425 a Roma) e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (64) , ricoveri +19 (524). Cresce la preoccupazione per il rave non autorizzato in corso nel Viterbese nei pressi del lago di Mezzano, tra il Lazio e la Toscana. L'assessore alla Sanità della Regione facendo appello al ripristino dell'ordine pubblico sostiene che "la situazione è fuori controllo: nessuna trattativa è possibile" con gli organizzatori. "Vanno identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento. I servizi della Asl segnalano una situazione grave".

: 703 nuovi casi (425 a Roma) e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (64) , ricoveri +19 (524). Cresce la preoccupazione per il rave non autorizzato in corso nel Viterbese nei pressi del lago di Mezzano, tra il Lazio e la Toscana. L'assessore alla Sanità della Regione facendo appello al ripristino dell'ordine pubblico sostiene che "la situazione è fuori controllo: nessuna trattativa è possibile" con gli organizzatori. "Vanno identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento. I servizi della Asl segnalano una situazione grave". Molise : 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -2 (5).

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -2 (5). Puglia : 358 nuovi casi e 2 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (23), ricoveri +1 (137).

: 358 nuovi casi e 2 decessi. Ieri saldo ospedalizzati: Ti stabili (23), ricoveri +1 (137). Campania : 558 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoverati +9 (336)

: 558 nuovi casi e 9 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoverati +9 (336) Basilicata : 68 nuovi casi e un decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri +2 (36).

: 68 nuovi casi e un decesso. Ieri saldo ospedalizzati: Ti -1 (1), ricoveri +2 (36). Calabria : 279 nuovi casi e 3 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (10), ricoveri -3 (119).

: 279 nuovi casi e 3 decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (10), ricoveri -3 (119). Sicilia : --, ieri 1.229 nuovi casi e nesssun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +6 (77), ricoveri +24 (607). Superata la soglia dei ricoveri per entrare in zona gialla. La rabbia del governatore Musumeci: "Ci sono matrimoni con 300 invitati e zero mascherine..."

: --, ieri 1.229 nuovi casi e nesssun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +6 (77), ricoveri +24 (607). Superata la soglia dei ricoveri per entrare in zona gialla. La rabbia del governatore Musumeci: "Ci sono matrimoni con 300 invitati e zero mascherine..." Sardegna: 492 nuovi casi e 5 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (18), ricoveri +7 (165).

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass è necessario per accedere a molti luoghi pubblici, da settembre anche per i trasporti a lunga percorrenza e per il personale scolastico.

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In settima la decisione sull'obbligo vaccinale

Come va la pandemia

Record negativo sul fronte dei decessi da covid per gli Stati Uniti. Oltre mille i morti in un solo giorno, mai così tanti dal mese di aprile. Lo hanno reso noto diversi media americani, che parlano di 1.017 vittime, circa 42 ogni ora, con una media di 769 morti al giorno.