Coronavirus, il bollettino di oggi 18 aprile 2021: i nuovi casi e la mappa dei contagi regione per regione

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 18 aprile 2021

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, domenica 18 aprile 2021. Dopo le 17 il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i numeri sui nuovi contagi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, sabato 17 aprile 2021, sono stati registrati 15.370 nuovi contagi e 310 morti, due dati in calo, come quello sui ricoveri. Intanto, in attesa del 26 aprile, data in cui verrà reintrodotta la zona gialla e verranno riaperte diverse attività, da domani, lunedì 19 aprile, l'unica regione a cambiare colore è la Campania, che passerà da zona rossa a zona arancione. Mentre in Israele scade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, dalle nostre parti si infiamma il dibattito sul coprifuoco dalle 22 alle 5.

Coronavirus, il bollettino di domenica 18 aprile 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 1.700 i nuovi casi di positività al coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 17.541 tamponi molecolari. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 9,69%. I nuovi positivi risultati sintomatici sono 620. Nel bollettino odierno diffuso dall'Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 18 nuovi decessi, 16 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri.

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 358.329 casi di positività, 1.104 in più rispetto a ieri, su un totale di 18.372 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, le persone dai 75 anni in su e, con l'avvio delle prenotazioni da lunedì, la fascia d'età 70-74 anni.

Scende la curva dei nuovi contagi di Covid 19 oggi in Puglia rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi. In lieve aumento il numero dei decessi, crescono in modo costante i guariti e calano ancora gli attuali positivi e i ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute, oggi, su 10.201 test, sono emersi 1.278 casi positivi: 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia Bat, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Oggi nel Lazio "su oltre 12 mila tamponi (-3.201) e oltre 15 mila antigenici per un totale di oltre 27 mila test, si registrano 1.127 casi positivi (-251), 25 i decessi (=) e +1.140 i guariti". Lo comunica l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato dopo l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

In Basilicata sono 147 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (146 sono residenti), su un totale di 1.357 tamponi molecolari, e zero decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.558 (+66), di cui 5.375 in isolamento domiciliare. Sono 15.623 le persone residenti in Basilicata guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 479 quelle decedute.

In Toscana sono 958 i nuovi casi di positività al Covid (942 confermati con tampone molecolare e 16 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 216.578 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 184.655 (85,3% dei casi totali).

Coronavirus, le ultime notizie