Coronavirus, il bollettino di oggi 18 febbraio 2021: i casi Covid regione per regione

Contagi, decessi e terapie intensive: alle 17 gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. In Veneto sono stati rilevati 1.042 nuovi positivi, in Toscana 956

Coronavirus, il nuovo bollettino del Ministero della Salute di oggi giovedì 18 febbraio 2021. Come sempre intorno alle 17 Today seguirà in diretta gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 12.074 nuovi casi su 294.411 tamponi processati, di cui 161.230 molecolari con un tasso di positività del 4,1% in leggero aumento dal 3,8 del giorno precedente. I decessi legati a Covid-19 sono stati 369, mentre 16.519 sono stati dimessi o hanno superato l'infezione da Sars-Cov-2. Secondo gli ultimi dati di Agenas i pazienti Covid occupano il 23% dei posti letti in terapia intensiva (-1) e il 29% di quelli in area non critica. La pressione sugli ospedali si sta dunque allentando.

Intanto prosegue la campagna vaccinale. Nel momento in cui scriviamo si contano 3.208.254 somministrazione, mentre le persone che hanno ricevuto entrambi le dosi sono circa 1,3 milioni. Le regioni (e province) più virtuose sono la Valle d'Aosta con il 100% delle dosi utilizzate, la Pa di Bolzano (90,9%), Toscana (90,3) e Piemonte (86,6).

Coronavirus: il bollettino di oggi 18 febbraio 2021

Il bollettino di oggi 18 febbraio: i casi di coronavirus nelle regioni

In Veneto oggi ci sono 1.042 nuovi positivi, il 3,13% dei tamponi positivi. Calano i positivi attivi, 21.986. I ricoverati in tutto sono 1.425 in regione, di cui 1.290 in area non critica e 135 in terapia intensiva. I deceduti sono 30 nelle ultime 24 ore. E' il bollettino illustrato stamane dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa.

In Toscana sono stati registrati 956 nuovi casi di cui 918 rilevati da test molecolare. L'età media dei 956 nuovi positivi odierni è di 44 anni circa (il 17% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 36% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 128.676 (88,1% dei casi totali). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 861 (25 in più rispetto a ieri, più 3%), 144 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, più 5,1%). Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 10 uomini e una donna con un'età media di 77 anni.

In Abruzzo si registrano 482 nuovi casi di età compresa tra 6 mesi e 97 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1599. Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 35803 dimessi/guariti (+369 rispetto a ieri). 552 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 70 (+7 rispetto a ieri con 10 nuovi ricoveri) in terapia intensiva.

In Basilicata sono stati rilevati 113 nuovi contagi.nelle ultime 24 ore. Si regisrano inoltre 90 guarigioni da Covid-19. Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 79, di cui 6 in Terapia intensiva