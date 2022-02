Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 18 febbraio: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 18 febbraio 2022 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 17 febbraio registrava 320 morti e 57.890 contagi su 538.131 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 1.037 mentre quelli ricoverati con sintomi 14.562. Gli attualmente positivi in Italia erano 1.438.208, mentre i dimessi o guariti 99.640.

Dai dati del monitoraggio settimanale dell'andamento epidemiologico SarS-Cov-2 della Cabina di regia di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità (Iss), risulta ancora in calo l’incidenza del Covid nell’ultima settimana che va dal 26 gennaio all’8 febbraio 2022, a 672 casi ogni 100mila abitanti, rispetto ai 962 ogni 100.000 abitanti della settimana scorsa. Cala anche l’indice Rt, attestandosi a 0,77 (range 0,72-0,88), in diminuzione rispetto alla settimana precedente e al di sotto della soglia epidemica.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 18 febbraio 2022

In basso il bollettino di oggi 18/02/2022 e la tabella del ministero della Salute.

Nuovi casi: ---, ieri 57.890

Decessi: ---, ieri 320

Ricoverati con sintomi: ---, ieri 14.562

Ricoverati in terapia intensiva: ---, ieri 1.037

Ingressi del giorno in terapia intensiva: ---, ieri 71

Tamponi (antigenici e molecolari): ---, ieri 538.131

Attualmente positivi: ---, ieri 1.438.208

Dimessi/guariti: ---, ieri 99.640

Totale deceduti: ---, ieri 152.282

Coronavirus: i contagi nelle regioni

Nelle ultime 24 ore in Alto Adige si sono registrati 821 nuovi casi positivi Covid e 4 decessi. Migliora la situazione negli ospedali, con 85 letti occupati nei normali reparti (-4 rispetto a ieri) e 6 in terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).

In Veneto i nuovi contagi Covid rispetto a ieri sono 4.910, 21 i decessi. Lo riferisce il bollettino della regione, segnalando un calo dei ricoverati in ospedale in area medica a 1.243 (-68 rispetto a giovedì), così come quello dei pazienti in terapia intensiva, pari a 111 (-7).

Nelle Marche sono 1.873 i nuovi casi positivi al Covid rilevati nelle 24 ore, su 6.740 tamponi complessivi. Secondo l'Osservatorio Epidemiologico Regionale la provincia di Ancona, con 546 positivi, resta quella con il maggiore numero di nuovi casi nella giornata.

In Toscana i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 3.324 su 29.619 test effettuati (8.846 tamponi molecolari e 20.773 test rapidi). Il tasso di positività si attesta all'11,22% dal 10,75% di ieri quando erano stati processati più tamponi.

In Umbria i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono 911, tre i morti. Analizzati 6.849 test antigenici e 2.192 tamponi molecolari, con un tasso di positività pari al 10,07% dal 10,4% di giovedì. In calo i ricoverati di 4 unità a 190mentre sono 10 i pazienti in terapia intensiva, uno in più di ieri.