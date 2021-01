Coronavirus, il bollettino di oggi 18 gennaio 2021: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 18 gennaio 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 18 gennaio 2021. Dopo le 17 conosceremo i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con il ministero della Salute che comunicherà i nuovi casi, i decessi, i pazienti in terapia intensiva, i vaccini somministrati e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Nel bollettino di ieri, domenica 17 gennaio, ci sono stati 337 morti e 12.415 contagi, ma resta alta l'allerta in diverse regioni. Mentre la Calabria pensa di utilizzare l'esercito, fa discutere il blocco al vaccino Moderna. Ricordiamo che da ieri sono in vigore le nuove norme dettate dall'ordinanza del ministero della Salute che ha cambito il colore di molte regioni.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Intanto arrivano le notizie dalle regioni. Ricordiamo che attualmente in zona rossa ci sono Lombardia, Alto Adige e Sicilia, mentre sono arancioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Puglia. Infine, sono gialle Toscana, Campania, Molise, Basilicata e Sardegna.

Sono complessivamente 39422 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 107 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 95 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 10, di cui 4 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 1333 (di età compresa tra 40 e 97 anni, 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 2 casi sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 26707 dimessi/guariti (+269 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11382 (-170 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.596 tamponi molecolari sono stati rilevati 120 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,52%. Sono inoltre 397 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 33 casi (8,31%). I decessi registrati sono 21; restano stabili i ricoveri nelle terapie intensive (63) mentre quelli in altri reparti sono 680. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Pochi test e anche pochi positivi al Covid19 nelle ultime 24 ore in Puglia. Sono 403 le nuove infezioni registrate su 3065 test effettuati come riferisce la Regione sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Di esse, 175 sono in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 18 in provincia di Taranto. Sono 4 i casi di residenti fuori regione e 1 di provincia di residenza non nota che sono stati riclassificati e attribuiti. Ieri i nuovi positivi erano stati 908 ma su 7572 tamponi.

In Toscana sono 345 i positivi al coronavirus in più rispetto a ieri, su un totale, da inizio epidemia, pari a 128.197 unità. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'età media dei 345 nuovi positivi odierni è di 49 anni circa (il 16% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 29% tra 40 e 59 anni, il 21% tra 60 e 79 anni, il 14% ha 80 anni o più

Il Veneto scende dopo mesi sotto la quota dei mille nuovi contagi giornalieri, esattamente 998 nelle ultime 24 ore. Anche i decessi sono in caso deciso: 47 rispetto a ieri, che fanno però superare alla regione la quota di 8.000 vittime dall'inizio dell'epidemia, il 21 febbraio dello scorso anno. Secondo il bollettino della Regione, aggiornato alle ore 8 di oggi, scende anche la pressione sugli ospedali, ma solo per i ricoveri in area non critica, 2.661 (-54), mentre restano stabili a quota 354 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali del Veneto.

Sono 56 i nuovi casi positivi al Sars Cov2, di cui 53 residenti in Basilicata, registrati su un totale di 701 tamponi registrati sabato e ieri in Basilicata. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. I casi di positività di residenti lucani riguardano Acerenza (2), Avigliano (3), Brienza (1), Calvello (1), Castelsaraceno (1, in isolamento ad Acerenza), Lavello (3), Matera (2), Melfi (5), Montalbano Jonico (1), Muro Lucano (1), Paterno (5), Pietragalla (1), Policoro (3), Potenza (8), Rapolla (5), Rionero in Vulture (1), San Chirico Nuovo (1), Sant'Angelo Le Fratte (3), Tramutola (1), Venosa (5), oltre a 3 cittadini stranieri in isolamento a Montalbano Jonico.

