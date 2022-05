Il bollettino Covid di oggi mercoledì 18 maggio 2022: 30.408 nuovi positivi e 136 morti

Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute di oggi mercoledì 18 maggio 2022 registra 30.408 nuovi positivi su 264.273 tamponi e 136 decessi. Ieri si erano registrati 44.489 nuovi casi su 335.217 tamponi analizzati e 148 decessi. Il tasso di positività scende all'11,5%.

In calo la pressione sugli ospedali: i ricoverati con sintomi sono 7.276 (-189), mentre i pazienti in terapia intensiva 318 (-19). Gli attualmente positivi in Italia sono 952.578 (-12mila).

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 maggio 2022

Articolo aggiornato alle ore 16:56 clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: 30.408

Tamponi (antigenici e molecolari): 264.273

Decessi: 136

Ricoverati con sintomi: 7.276 (-189)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 318 (-19)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 25

Attualmente positivi: 952.578 (-12mila)

Totale casi: 17.147.477

Totale deceduti: 165.630

I casi regione per regione

Regioni - totale casi, attuali e incremento: