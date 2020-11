Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi mercoledì 18 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi mercoledì 18 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 733mila. Oltre 33mila le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3mila persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita: sono 9.931 i posti di terapia intensiva attivi in Italia, secondo l'ultima rilevazione, 11mila quelli "attivabili".

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri martedì 17 novembre registrava un'altra giornata con ben 731 decessi e oltre 32mila nuovi contagi. Le regioni Liguria, Puglia e Basilicata presentano indici che potrebbero spingere il ministero della Salute a emanare una ordinanza che ponga le regioni in zona rossa dal 20 novembre.

Coronavirus, il bollettino di oggi mercoledì 18 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 32.191)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 208.458)

Attualmente positivi: -- (ieri 733.810)

Ricoverati: -- (ieri 36.686, +658)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.612, +120)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.238.072​)

Deceduti: -- (ieri 46.464, con un aumento di 731​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 457.798, +15.434​)

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia :

: Alto Adige : sono 581 i nuovi casi positivi al Covid in Alto Adige su 3.468 tamponi effettuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore. Sono 11 i decessi e 353 le persone sono ricoverate in ospedale, altre 39 si trovano in terapia intensiva. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 128 pazienti, altri 96 sono nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Sono quasi diecimila le persone in isolamento domiciliare: 9.676 (delle quali 10 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta).

sono 581 i nuovi casi positivi al Covid in Alto Adige su 3.468 tamponi effettuati dai laboratori dell'Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore. Sono 11 i decessi e 353 le persone sono ricoverate in ospedale, altre 39 si trovano in terapia intensiva. Nelle strutture private convenzionate sono ricoverati 128 pazienti, altri 96 sono nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Sono quasi diecimila le persone in isolamento domiciliare: 9.676 (delle quali 10 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta). Toscana :

: Campania :

: Calabria:

Qui di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni :

Friuli Venezia Giulia :

: Liguria :

: Emilia Romagna :

: Marche : 479 casi su 1.789 test: dei contagi odierni 147 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 5.335, 134 ad Ancona (7.259), 82 a Pesaro-Urbino (4.906), 66 a Fermo (2.881), 45 ad Ascoli Piceno (3.278) e 5 da fuori regione (775). I nuovi casi comprendono 79 soggetti sintomatici, 111 contatti in setting domestico, 126 contatti stretti di casi POSITIVI, 19 contatti in setting lavorativo, 22 contatti in ambienti di vita/socialita', sei contatti in setting assistenziale, 17 contatti in setting scolastico/formativo e quattro screening percorso sanitario.

479 casi su 1.789 test: dei contagi odierni 147 sono stati rilevati in provincia di Macerata dove i positivi da inizio emergenza salgono a 5.335, 134 ad Ancona (7.259), 82 a Pesaro-Urbino (4.906), 66 a Fermo (2.881), 45 ad Ascoli Piceno (3.278) e 5 da fuori regione (775). I nuovi casi comprendono 79 soggetti sintomatici, 111 contatti in setting domestico, 126 contatti stretti di casi POSITIVI, 19 contatti in setting lavorativo, 22 contatti in ambienti di vita/socialita', sei contatti in setting assistenziale, 17 contatti in setting scolastico/formativo e quattro screening percorso sanitario. Umbria : 501 nuovi casi su 4700 test. 11 decessi. Negli ospedali si trovano 75 in terapia intensiva (+5,) e 444 ricoverati (+1),

: 501 nuovi casi su 4700 test. 11 decessi. Negli ospedali si trovano 75 in terapia intensiva (+5,) e 444 ricoverati (+1), Abruzzo :

: Basilicata : 14 morti e 272 nuovi contagi a fronte dei 2061 tamponi processati. Tra i nuovi positivi si contano 37 casi a Matera e 22 a Montalbano Jonico. Cala, seppur di poco (Ti -2, ricoveri -6), il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 172, di cui ventotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. Purtroppo si registrano 14 decess.

14 morti e 272 nuovi contagi a fronte dei 2061 tamponi processati. Tra i nuovi positivi si contano 37 casi a Matera e 22 a Montalbano Jonico. Cala, seppur di poco (Ti -2, ricoveri -6), il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 172, di cui ventotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. Purtroppo si registrano 14 decess. Puglia :

: Sicilia:

Restano zone gialle :

Trentino :

: Veneto : sono 2.972 i nuovi positivi, cresce di 101 posti letto l'occupazione dei reparti di ospedale (2.192 posti in totale) così come crescono le terapie intensive, +11 da ieri per un totale di 291. Superata la soglia psicologica dei tre mila decessi dal 21 febbraio ad oggi (3019 per la precisione) con 52 casi registrati nelle ultime 24 ore.

sono 2.972 i nuovi positivi, cresce di 101 posti letto l'occupazione dei reparti di ospedale (2.192 posti in totale) così come crescono le terapie intensive, +11 da ieri per un totale di 291. Superata la soglia psicologica dei tre mila decessi dal 21 febbraio ad oggi (3019 per la precisione) con 52 casi registrati nelle ultime 24 ore. Lazio :

: Molise : 98 casi su 862 test. 8 i decessi, calano i ricoveri in ospedale (T.i. -2, ricoveri -2)

98 casi su 862 test. 8 i decessi, calano i ricoveri in ospedale (T.i. -2, ricoveri -2) Sardegna:

La nuova mappa dell'Italia

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Lombardia e Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta (che hanno subito restrizioni a partire dal 6 novembre) potrebbero uscire dalla zona rossa dal 27 novembre, così come Puglia e Sicilia dall'area arancione. Altre regioni dello stesso colore come Abruzzo, Basilicata, Umbria e Liguria potrebbero migliorarsi dal 4 dicembre (la loro ordinanza è effettiva dall'11 novembre), al pari della rossa Bolzano. Toscana e Campania, rosse dal 15 novembre, potrebbero cambiare regime dall'11 dicembre, così come le arancioni Friuli-Venezia Giulia, Marche ed Emilia-Romagna.

Intanto dalla vicina Svizzera arriva una notizia terribile: sono infatti tutti occupati gli 876 posti letto per terapia intensiva. Lo riferisce la Società Svizzera di medicina intensiva sul suo sito web. Alcuni posti sono stati resi disponibili dalle forze armate elvetiche, ma la capacità aggiuntiva è già occupata all'80%. La Svizzera, toccata in modo marginale dalla prima ondata di Covid, durante la seconda ondata ha superato più volte la soglia dei 10 mila contagi giornalieri su una popolazione di 8,5 milioni di abitanti. Nonostante le restrizioni imposte dal governo a oggi si sono attestati a 6mila casi in 24 ore con 84 decessi. Dall'inizio della pandemia, la Svizzera ha registrato 280mila casi confermati di Covid-19 e 3.377 morti.