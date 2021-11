Coronavirus, il bollettino di giovedì 18 novembre 2021: la mappa dei contagi e i dati dalle regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 18 novembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute e la Protezione civile renderanno noti gli aggiornamenti sull'evoluzione della pandemia nel nostro Paese.

Tutti i dati aggiornati, dai nuovi casi ai decessi, fino ai pazienti ricoverati in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel bollettino di ieri, mercoledì 17 novembre, i contagi giornalieri hanno superato quota 10mila (con altri 72 morti), un dato preoccupante, con alcune zone a rischio zona gialla

Coronavirus, il bollettino di giovedì 18 novembre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

In Toscana sono 341 i nuovi casi Covid (332 confermati con tampone molecolare e 9 da test rapido antigenico), che portano il totale a 295.946 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I ricoverati sono 309 (4 in più rispetto a ieri), di cui 41 in terapia intensiva (2 in più). Si registrano 6 nuovi decessi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.150 tamponi molecolari sono stati rilevati 562 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,86%.Nella giornata odierna si registrano 6 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, mentre i pazienti in altri reparti risultano essere 189''.