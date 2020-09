Coronavirus, il bollettino di venerdì 18 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 18 settembre 2020 alle 17:00 potrò confermare il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

Nelle ultime 24 ore sono molteplici i nuovi casi che hanno accompagnato l'apertura delle scuole con numerosi tra alunni, professori e famiglie.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 17 settembre registrava 1.585 nuove diagnosi di positività alla Covid-19 e 13 decessi (ieri 12). Sale ancora la pressione sugli ospedali dove si registrano 2560 ricoverati (+68) nei reparti covid mentre 212 pazienti in condizioni critiche necessitano della terapia intesiva (+5). (Terapie intensive: +41% in sette giorni)

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 18 settembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Veneto sono 3.009 gli attualmente positivi con 108 nuovi casi registrati. I soggetti ricoverati in ospedale in area non critica sono 167, di cui 115 attualmente positivi e 52 negativizzati. In terapia intensiva sono invece ricoverati 16 pazienti, di cui otto attualmente positivi e otto negativizzati.

In Trentino sono 19 le persone trovate positive al coronavirus di cui quattro minori. Ieri i positivi erano 76. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 1.794. Alcuni dei nuovi casi sono legati ai cinque focolai del settore di lavorazione delle carni, in cui sono stati trovati complessivamente 297 casi di persone positive (in maggioranza in età compresa tra i 16 e 39 anni). Le persone ricoverate sono 12, nessuna delle quali in terapia intensiva.

In Toscana si contano 99 casi di coronavirus. Oggi viene registrato un moderato incremento del numero dei ricoverati in area Covid: sono in tutto 116 (+7 rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (+1). Dall'inizio dell'epidemia salgono a 13.522 i contagiati, a 9.760 i guariti e a 1.152 i deceduti. In base a quanto riscontrato dal monitoraggio delle aziende sanitarie, inoltre, aumentano sia i pazienti con sintomi lievi posti in quarantena (2.584, +43) che le persone in sorveglianza attiva (4.594, +170).

Nelle Marche i casi positivi complessivamente accertati nelle ultime 24 ore sono stati 29 e un nuovo paziente Covid-19 è stato ricoverato in ospedale nelle ultime 24 ore: è il ventitreesimo delle Marche e il totale è in continua crescita da cinque giorni consecutivi. Restano 2 quelli assistiti nella terapia intensiva dell'ospedale regionale di Torrette; gli altri pazienti si trovano nei reparti non intensivi di Pesaro (5), Fermo (5) e Torrette (12, tra le quali una donna in ginecologia). In tutta la regione ci sono 583 persone in isolamento domiciliare, 23 piu' di ieri; restano 17 gli ospiti della struttura per anziani post Covid di Campofilone (Fermo).

In Abruzzo sono 54 i nuovi contagi da Covid 19 e tra questi c'è anche un bambino di 3 anni. È il numero più alto registrato da inizio estate. Si conta anche un nuovo decesso, un 86enne della provincia de L'Aquila. Questa la distribuzione per provincia dei casi registrati, compresi quelli di oggi: 584 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+12 rispetto a ieri), 979 in provincia di Chieti (+16), 1.780 in provincia di Pescara (+17), 761 in provincia di Teramo (+7), 30 fuori regione (-2) e 3 (+2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle verifiche di residenza, i casi positivi di oggi fanno riferimento alla provincia dell'Aquila (12), Chieti (18), Pescara (16) e Teramo (8). Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva (5), con i ricoveri in ospedale che con i tre di oggi salgono a 48. Sono 626 (+48 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nel Lazio preoccupazione nel reatino per un fcolaio nella Rsa di Torri in Sabina: le indagini della Asl Roma 3 hanno finora identificato 13 ospiti e una operatrice positivi. Per 12 di loro è in corso il trasferimento in centri Covid di Roma mentre un ospite è ricoverato presso l'Unità di Malattie Infettive dell'ospedale de' Lellis di Rieti, mentre l'operatrice è in isolamento presso la Residenza Sanitaria Assistenziale insieme agli altri ospiti e operatori, su cui sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche.

La Basilicata torna a contagi zero con 438 tamponi effettuati. Registrate tre guarigioni, due persone residenti a Matera, di cui una ricoverata all'ospedale 'Madonna delle Grazie' e in attesa di dimissioni, e di una persona di nazionalità estera in isolamento in Basilicata. Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 89 e di questi 83 si trovano in isolamento domiciliare. Sono 7 i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane

Coronavirus, le ultime notizie

Ci sono poche prove a sostegno della trasmissione del nuovo coronavirus attraverso le superfici, mentre la distanza sociale si rivela fondamentale, perché il droplet si conferma il modo più comune per diffondere il Covid-19. A dirlo, dopo l'analisi delle prove emerse da molti studi in materia, è un articolo pubblicato sugli Annals of Internal medicine. I ricercatori hanno anche mostrato che il coronavirus raggiunge il picco di trasmissibilità circa un giorno prima dell'insorgenza dei sintomi e diminuisce entro una settimana dall'esordio di questi.

I ricercatori del Montefiore Medical Center, dell'Ospedale dell'Università della Pennsylvania, del Massachusetts General Hospital, della Harvard Medical School e del Brigham and Women's Hospital hanno studiato articoli scientifici pubblicati tra gennaio e settembre 2020, nonché studi pertinenti e rapporti istituzionali o governativi, per determinare capacità di replicazione, possibili host e fattori ambientali che contribuiscono alla trasmissione di Covid-19. Hanno scoperto che, sebbene diversi studi sperimentali suggeriscano che le particelle virali potrebbero vivere per ore dopo esser state depositate su superfici, gli studi effettuati nel cosiddetto 'mondo reale' riportano livelli molto bassi di RNA virale nell'ambiente. Prove evidenti da casi e rapporti di cluster indicano che la trasmissione respiratoria è dominante, quindi vicinanza e ventilazione degli ambienti sono i "determinanti chiave del rischio di trasmissione". Mentre quella attraverso superfici di materiali "risulta insolita" e "anche nei pochi casi in cui si presume possa essere avvenuta, la trasmissione respiratoria non era stata completamente esclusa".