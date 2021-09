Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 18 settembre 2021: calano Rt e incidenza

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 18 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati. Notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi sabato 18 settembre 2021 è pubblicato su questa pagina dalle ore 17. Ieri sono stati registrati 4.552 nuovi casi e 66 morti. Stando all'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità, migliorano i dati che riguardano la pandemia in Italia. Continua a scendere, nel periodo 25 agosto-7 settembre 2021, l'indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,85 (range 0,83-0,95), in diminuzione rispetto alla settimana scorsa quando il valore era pari a 0,92. Migliora anche il dato sull'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti, uno degli indicatori più significativi, che passa nel valore nazionale da 64 della scorsa settimana a 54 di quest'ultima. Solo la Sicilia è in zona gialla. La Calabria resterà in zona bianca, come tutte le altre regioni italiane.

Secondo Silvio Brusaferro (Iss) e Gianni Rezza (ministero della Salute), "in Italia i dati sul Covid-19 sono confortanti, in calo Rt, incidenza e pressione sugli ospedali. Ma attenzione alla variante Delta e alla ripresa delle attività: bisogna continuare a vaccinare e a mantenere comportamenti prudenti". Sono più di 82 milioni (82.070.636) le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia, con 40.787.140 persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Tra chi non è immunizzato, ci sono ancora 3.424.070 over 50 (il 12,3% della popolazione della fascia d'età considerata). Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 18 settembre 2021

Nuovi casi: ieri 4.552

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 284.579

Attualmente positivi: dato di ieri 114.271

Ricoverati: ieri 3.989

Ricoverati in terapia intensiva: 525 ieri

Deceduti dopo un tampone positivo: 130.233 (ieri 66)

Dimessi/guariti: 4.383.195

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Sono 536 i nuovi positivi al Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. In leggero calo il totale dei ricoverati, due in meno rispetto a ieri nelle terapie intensive. Due i decessi.

In Alto Adige 73 nuovi casi positivi, di cui 45 accertati su 787 tamponi molecolari e 28 su 8.122 test antigenici. Oggi si registra un nuovo decesso che porta il totale a 1.190. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 22, cinque quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Sette sono i pazienti ricoverati nei reparti di rianimazione. Le persone in quarantena/isolamento domiciliare sono 2.146; 63 sono i nuovi guariti.

In Basilicata 28 nuovi contagi su 683 tamponi molecolari e 39 guarigioni.

In Puglia 156 nuovi casi e nessun decesso. Attualmente sono 3.231 le persone positive, 187 sono ricoverate in area non critica e 19 in terapia intensiva.