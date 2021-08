Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 19 agosto 2021: nuovi casi e decessi, la mappa regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza Covid nel bollettino del ministero della Salute di giovedì 19 agosto 2021: nuovi casi, ricoveri (nei reparti ordinari e in terapia intensiva), guariti, morti, vaccinati e attualmente positivi. Tutti i numeri sull'epidemia oggi in Italia

Intorno alle 17 il bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 19 agosto 2021. Ieri si sono registrati 69 vittime e 7.162 nuovi casi su 226.423 test. Cresce l'occupazione dei posti letto in ospedale sia in area medica (+87) sia nei reperti di terapia intensiva (+19), che registrano ben 50 nuovi ingressi in 24 ore, mentre il numero dei guariti (7.424) abbassa la quota degli attualmente positivi, per la prima volta in calo dal 15 luglio: 334 in meno rispetto alla giornata precedente.

Venerdì il consueto monitoraggio dell'Iss: la Sicilia è la regione che più di altre rischia il ritorno in zona gialla, con Sardegna e Calabria in bilico. Eventuali cambi di colore saranno certificati dalle circolari del ministero della Salute. Secondo la mappa settimanale del'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, cinque regioni italiane sono rosse: Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche, Calabria. Il resto d'Italia è in giallo, con il Molise in verde.

Intanto la campagna vaccinale prosegue. Dal 16 agosto le vaccinazioni sono aperte senza prenotazioni per la fascia 12-19. Su una platea di 4.627.514 ragazzi il 26,39% ha avuto prima e seconda dose. Ma permangono differenze tra regione e regione: l'Abruzzo è la regione con più giovani vaccinati, mentre in coda ci sono Piemonte e Provincia di Bolzano.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 19 agosto 2021

I dati sulla situazione epidemiologica in Italia al 19 agosto 2021

Nuovi casi: ieri 7.162

Tamponi (diagnostici e di controllo): ieri 226.423

Attualmente positivi: ieri 128.782

Ricoverati: ieri 3.559

Ricoverati in Terapia Intensiva: ieri 442 (+19 rispetto al giorno prima)

Deceduti dopo un tampone positivo: ieri 128.579

Totale casi: ieri 4.456.765

Covid, il bollettino del 19 agosto dalle regioni

In Veneto sono 558 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 447.794, e tre decessi. Tre nuovi ricoverati (221 totali), aumentano di un’unità i pazienti delle terapie intensive (44). Il 75% degli ospedalizzati non è vaccinato.

In Puglia i nuovi contagi sono 217. Si registrano anche 2 morti che portano a 6.688 il totale dei decessi dall'inizio dell'epidemia di Covid-19. I nuovi casi sono stati individuati su 12.761 test. Le persone attualmente positive sono 4.334. I pazienti ricoverati per covid in area non critica sono 145. In terapia intensiva, invece, 23 persone.

Sono 844 i contagi da coronavirus in Toscana. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 844 su 14.227 test di cui 9.406 tamponi molecolari e 4.821 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (12,5% sulle prime diagnosi)", ha fatto sapere il governatore Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 4.604.247.