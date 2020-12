Coronavirus, il bollettino di oggi 19 dicembre 2020: i dati che hanno spinto il governo alle chiusure

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi sabato 19 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 19 dicembre 2020 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle 17:00.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri venerdì 18 dicembre riportava dati in linea con i giorni precedenti con 674 morti e quasi 18mila nuovi contagi da Sars-Cov-2. Dal punto settimanale dell'Istituto superiore di sanità sono arrivate tuttavia brutte notizie con una crescita dell'indice di contagio Rt che per la prima volta da settimane torna a crescere con picchi sopra all'1 in Molise (1.18), Veneto (1.07) e la Lombardia (1) (nazionale 0,86). Veneto e Lazio insieme alla Liguria sono invece certificate ad alto rischio. A basso rischio risultano Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Sicilia.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 19 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 17.992)

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 179.800)

Attualmente positivi: -- (ieri 627.798)

Ricoverati: -- (ieri 25.769, -658)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.819, -36, 189 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.921.778)

Deceduti: -- (ieri 67.894)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.226.086)

articolo aggiornato alle ore 11:00 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone arancioni (fino a domani) :

Valle d'Aosta : Ieri nessun nuovo accesso in Ti. Impugnata dal governo la legge della Regione che consente "la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, sono proibite o limitate in tutto il territorio nazionale.

: Ieri nessun nuovo accesso in Ti. Impugnata dal governo la legge della Regione che consente "la riapertura sul territorio regionale di una serie di attività che, al momento, sono proibite o limitate in tutto il territorio nazionale. Alto Adige : Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: Ieri 3 nuovi accessi in Ti Campania : --

: -- Toscana : 540 nuovi casi su 11.028 tamponi. Ieri 9 nuovi accessi in Ti

: 540 nuovi casi su 11.028 tamponi. Ieri 9 nuovi accessi in Ti Abruzzo: Ieri 3 nuovi accessi in Ti

Di seguito le altre regioni

Restano zone gialle :

Piemonte : Ieri 14 nuovi accessi in Ti

: Ieri 14 nuovi accessi in Ti Lombardia: Ieri 22 nuovi accessi in Ti

Ieri 22 nuovi accessi in Ti Liguria : Ieri 2 nuovi accessi in Ti

: Ieri 2 nuovi accessi in Ti Trentino : Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: Ieri 3 nuovi accessi in Ti Veneto : Ieri 36 nuovi accessi in Ti

: Ieri 36 nuovi accessi in Ti Friuli Venezia Giulia : Ieri 6 nuovi accessi in Ti

: Ieri 6 nuovi accessi in Ti Emilia Romagna : Ieri 24 nuovi accessi in Ti

: Ieri 24 nuovi accessi in Ti Marche : 369 nuovi casi su 3278 tamponi. Ieri 4 nuovi accessi in Ti

: 369 nuovi casi su 3278 tamponi. Ieri 4 nuovi accessi in Ti Umbria : Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: Ieri 3 nuovi accessi in Ti Lazio : Ieri 9 nuovi accessi in Ti

: Ieri 9 nuovi accessi in Ti Molise : 49 nuovi casi su 816 tamponi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, rcoveri +2

: 49 nuovi casi su 816 tamponi. Saldo ospedalizzati: Ti +1, rcoveri +2 Puglia : Ieri 28 nuovi accessi in Ti

: Ieri 28 nuovi accessi in Ti Basilicata : --

: -- Calabria: Ieri 2 nuovi accessi in Ti

Ieri 2 nuovi accessi in Ti Sicilia : Ieri 19 nuovi accessi in Ti

: Ieri 19 nuovi accessi in Ti Sardegna: Ieri 1 nuovo accesso in Ti

Coronavirus, le ultime notizie