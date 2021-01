Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 19 gennaio 2021: i nuovi casi regione per regione (tabella)

Coronavirus: il bollettino di oggi martedì 19 gennaio 2021 in diretta come ogni giorno alle 17. Ieri sono stati registrati 8.824 nuovi casi di coronavirus su 158.674 tamponi processati (molecolari e antigenici). Se i contagi sono in calo, aumentano i ricoverati con sintomi (+127) e terapie intensive (+41 il saldo tra entrate e uscite). Secondo Agenas il 30% dei posti letto nei reparti di area critica è attualmente occupato da pazienti Covid (+1%). Il dato sale al 36% nei reparti in area non critica.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se e in quale misura la riapertura al 50% delle scuole in alcune regioni influenzerà i dati del contagio. Gli esperti temono inoltre che la variante inglese del coronavirus, caratterizzata secondo quanto evidenziato dal Regno Unito da una maggiore trasmissibilità, possa progressivamente imporsi anche nel nostro Paese causando una nuova impennata della curva. Un'eventualità da scongiurare a tutti i costi.

Coronavirus: il bollettino di oggi 19 gennaio 2021

Intorno alle 17 il bollettino aggiornato del Ministero della Salute con tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia e la relativa tabella.

Nuovi casi:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Vaccinati: 1.187.920.

Totale persone vaccinate 3.189 (a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino)

Bollettino coronavirus di martedì 19 gennaio: i casi regione per regione

Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati effettuati 47.011 tamponi, trovando 957 positivi al coronavirus. Il tasso di positivita' e' del 2,03%. Lo annuncia il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, oggi in conferenza stampa dalla sede della Protezione civile regionale. I soggetti attualmente positivi sono 63.171, e i pazienti ricoverati sono 2.942, di cui 1.603 in area non critica e 339 in terapia intensiva. "La curva decresce in modo speculare alla crescita, speriamo che il trend continui, oggi e' il primo giorno che scendiamo sotto il massimo di marzo per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, ma abbiamo ancora circa 500 posti in piu' occupati in area non critica".

Sono 359 i nuovi positivi nelle Marche: 57 in provincia di Macerata, 115 in provincia di Ancona, 107 in provincia di Pesaro-Urbino, 38 in provincia di Fermo, 22 in provincia di Ascoli Piceno e 20 fuori regione). Lo ha reso noto il Servizio Sanità della Regione, ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4.502 tamponi: 2.481 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.002 nello screening con percorso Antigenico) e 2.021 nel percorso guariti, con un rapporto positivi/testati pari al 14,5%.