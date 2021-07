Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 19 luglio 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: tutti i dati in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi, lunedì 19 luglio 2021

L'epidemia di Covid 19 in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 19 luglio 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i nuovi contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo arriveranno i dati dalla singole Regioni, con Lazio, Sicilia e Sardegna ''osservate speciali'' a causa del repentino aumento dei contagi registrato negli ultimi giorni.

Nel bollettino di ieri, domenica 18 luglio 2021, sono stati registrati 3.127 nuovi casi e 3 morti. Durante il fine settimana i nuovi casi giornalieri hanno superato quota 3mila, mentre il Governo sta valutando le possibili contromosse per evitare una nuova ondata. A preoccupare è soprattutto l'arrivo della variante Delta, considerata molto più contagiosa dagli esperti.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di lunedì 19 luglio 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Di seguito i bollettini delle singole Regioni con i dati aggiornati ad oggi, lunedì 19 luglio.

In Toscana sono 191 i nuovi casi Covid (189 confermati con tampone molecolare e 2 da test rapido antigenico), che portano a 246.167 il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 237.055 (96,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 3.357 tamponi molecolari e 860 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,5% è risultato positivo. Sono invece 2.013 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 2.213, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 90 (8 in più rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registra 1 nuovo decesso: un uomo di 70 anni, deceduto in provincia di Siena.

Dopo giorni di crescita dei nuovi contagi in Veneto oggi si sono registrati solo 238 casi di positivi al virus, in pratica la a metà rispetto agli oltre 400 quotidiani dei giorni scorsi. Anche oggi, come domenica, nessun nuovo decesso. I soggetti positivi attualmente in isolamento sono 7.038, quasi 2.000 in più rispetto a 7 giorni fa, in cui erano 5.081 Verona rimane la città veneta in testa per nuovi contagi, con 74, seguita da Treviso con 60, a Vicenza ci sono stati invece 46 nuovi infetti, 33 a Venezia, 7 a Belluno e 6 a Padova e Rovigo.

In Basilicata sono 11 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 610 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale della Basilicata con il bollettino riferito alle ultime 48 ore. I lucani guariti o negativizzati in due giorni sono 7. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (+2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 573.

Le ultime notizie sull'epidemia di Covid