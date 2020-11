Coronavirus, il bollettino di oggi 19 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 19 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 19 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 743mila. Quasi 34mila le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3600 persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 18 novembre registrava un'altra giornata con oltre 700 decessi, 753 persone morte a causa del Covid negli ultimi giorni. 34.283 i nuovi contagi registrati dall'analisi di 124.237 tamponi diagnostici. 24169 le persone dimesse o guarite anche sulla base di 110.597 tamponi di controllo. Mentre la Puglia ha chiesto al ministero della salute di decretare la zona rossa per la provincia di Foggia e Barletta-Trani-Andria (così da evitare il cambio colore di tutta la regione), a rischiare il passaggio in fascia di rischio rosso sono anche Liguria e Basilicata. A rischio di passaggio in zona arancione Veneto e Sardegna, e anche il Lazio è oltre la soglia di allarme delle terapie intensive.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 19 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 34.283)

Casi testati: -- (ieri 124.237)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 234.834)

Attualmente positivi: -- (ieri 743.168)

Ricoverati: -- (ieri 33.504, +430)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.670, +58)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.272.352​)

Deceduti: -- (ieri 47.217, con un aumento di 753​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 481.967​)

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta :

: Piemonte :

: Lombardia :

: Alto Adige :

: Toscana :

: Campania :

: Calabria:

Da ieri anche l'Abruzzo è zona "rossa" come effetto dell'ordinanza del governatore Marsilio che ha disposto il divieto di spostamento dal proprio Comune e la chiusura di tutti i negozi di vendita al dettaglio.

Abruzzo:

Chiesto il passaggio in zona rossa anche per le province pugliesi di Foggie e BAT. Tentativo di evitare il cambio colore della regione.

Puglia:

++ sezione aggiornata alle ore 14:10 clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni :

Friuli Venezia Giulia :

: Liguria :

: Emilia Romagna :

: Marche :

: Umbria :

: Basilicata : 90 nuovi casi positivi a fronte dei 2148 tamponi processati. Tra i nuovi positivi si contano 32 casi a Potenza. Guarite 11 persone e 2 sono decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 175, di cui ventotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera.

: 90 nuovi casi positivi a fronte dei 2148 tamponi processati. Tra i nuovi positivi si contano 32 casi a Potenza. Guarite 11 persone e 2 sono decedute. Stabile il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 175, di cui ventotto nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera. Sicilia:

Restano zone gialle :

Trentino :

: Veneto : 3.753 nuovi positivi, 38 le vittime in più da ieri. Le persone in isolamento sono ad oggi 36.887, mentre i ricoverati nelle aree critiche in totale sono saliti a 2.242 (+50 da ieri), mentre nelle terapie intensive sono 296 (+5 da ieri). 38 le vittime in più da ieri, mentre i dimessi sono saliti a 6.052 (+109 da ieri). "C'è tensione per i ricoveri - ammette il governatore Zaia - cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva ma ciò che ci preoccupa di più sono i ricoverati nelle aree non critiche: 2.242 pazienti. Questa è la vera pressione ospedaliera -ha spiegato- perché si tratta comunque di pazienti impegnativi che hanno bisogno di cure continue".

: 3.753 nuovi positivi, 38 le vittime in più da ieri. Le persone in isolamento sono ad oggi 36.887, mentre i ricoverati nelle aree critiche in totale sono saliti a 2.242 (+50 da ieri), mentre nelle terapie intensive sono 296 (+5 da ieri). 38 le vittime in più da ieri, mentre i dimessi sono saliti a 6.052 (+109 da ieri). "C'è tensione per i ricoveri - ammette il governatore Zaia - cominciamo ad avere 300 persone in terapia intensiva ma ciò che ci preoccupa di più sono i ricoverati nelle aree non critiche: 2.242 pazienti. Questa è la vera pressione ospedaliera -ha spiegato- perché si tratta comunque di pazienti impegnativi che hanno bisogno di cure continue". Lazio :

: Molise :

: Sardegna:

La nuova mappa dell'Italia

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Analizzando un periodo di tempo più ampio rispetto alla singola giornata non si intravedono segnali eclatanti di inversione di tendenza. Semmai, come ripetono sempre più spesso medici e virologi, si assiste ad un appiattimento della curva. Siamo nel plateau. Il problema è iniziare la discesa, come abbiamo spiegato qui.

In diverse Regioni alcuni ospedali sono allo stremo anche perché i pazienti Covid stanno progressivamente “cannibalizzando” i posti letto di altri reparti limitando la capacità di assistere pazienti con altre patologie: la soglia di occupazione del 40% definita dal ministero della Salute per pazienti Covid nei reparti di area medica è stata superata in 15 Regioni e quella del 30% nelle terapie intensive in 17.