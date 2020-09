Coronavirus, il bollettino di sabato 19 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, ecco il bollettino dei nuovi casi in Italia di oggi, sabato 19 settembre 2020. I dati nazionali intorno alle 5 del pomeriggio, come sempre. ma nel corso dela giornata arrivano i bollettini delle singole regioni, che vi proponiamo qui di seguito. Ecco tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino di oggi. I nuovi casi, i morti e i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: tutti gli aggiornamenti in diretta dalle regioni. Il bollettino di ieri segnalava un aumento dei nuovi casi accertati: anche l'aumento dei ricoveri in ospedale va tenuto sotto osservazione.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 19 settembre 2020

Coronavirus, il bollettino di oggi: i dati regione per regione

Nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati testati 1458 tamponi: 702 nel percorso nuove diagnosi e 756 nel percorso guariti. Lo comunica il Gores. I positivi sono 24 nel percorso nuove diagnosi: 12 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dall'estero (Ucraina), 4 contatti stretti di casi positivi, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti domestici, 3 contatti in ambiente di vita, 1 contatto in ambiente residenziale/assistenziale, 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambiente lavorativo e 4 casi in fase di verifica.

In Toscana sono 13.665 i casi di positività al coronavirus, 143 in più rispetto a ieri (71 identificati in corso di tracciamento e 72 da attività di screening). I nuovi casi sono l'1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 9.686 (70,9% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 668.896, 8.651 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 2.827, +4,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 109 (7 in meno rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (stabili). Oggi non si registrano nuovi decessi.

In Sicilia le quattro strutture della 'Missione Speranza e Carità' di Biagio Conte, a Palermo, diventano da oggi 'zona rossa' per contrastare la diffusione del Coronavirus. Lo ha stabilito il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci: il focolaio preoccupa. A Ragusa, su 14 casi positivi, vi e' anche un bambino di 3 anni. I genitori del bimbo invece sono risultati negativi ma dovranno rifare il tampone. Oltre al bimbo e' risultata positiva anche una bambina di 12 anni. Sono 11 in totale le persone poste in isolamento fiduciario nel Ragusano.

Dopo un unico giorno con zero contagi, nell'ultima rilevazione dell'emergenza coronavirus in Basilicata sono stati registrati tre nuovi casi positivi su un totale di 634 tamponi. I positivi sono una persona residente a Matera, una a Lauria e una residente in Emilia Romagna ma in isolamento in Basilicata. Si registra una guarigione a Calvello. Restano 7 le persone ricoverate (6 lucane e una straniera).