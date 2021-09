Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 19 settembre 2021: i contagi nelle regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 19 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati. Notizie in diretta dalle regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della Salute di oggi, domenica 19 settembre, sarà pubblicato su questa pagina intorno alle 17. Nel bollettino di ieri sono stati registrati 4.578 nuovi casi e 51 decessi, con un tasso di positività all'1,3% e un calo dei ricoveri in area medica e in terapia intensiva. La Calabria resta in zona bianca, la Sicilia è ancora l'unica regione italiana in zona gialla. E intanto, dopo il decreto green pass che estende l'obbligo a tutti i lavoratori, è corsa ai vaccini.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 19 settembre 2021

Attualmente positivi: dato di ieri 113.040

Deceduti: 130.284 (+51 ieri)

Dimessi/guariti: 4.388.951 (+5.756 ieri)

Ricoverati con sintomi: 3.958 (-37 ieri)

di cui in terapia intensiva: 519 (-6 ieri)

Tamponi: 89.156.919 (+355.933 ieri)

Totale casi: 4.632.275 (+4.578, +0,1% ieri)

+++ Articolo in aggiornamento +++

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Nessun decesso e 9 nuovi casi in Valle d'Aosta. I positivi attuali sono 66 di cui 63 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I casi fino ad oggi testati sono 84.349. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio epidemia a oggi sono 473.

Sono 61 i nuovi casi registrati in Alto Adige nelle ultime 24 ore, nessun decesso. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (+2), mentre diminuiscono di un'unità quelli nei reparti ordinari.

In Veneto oggi 364 nuovi positivi e un morto. Il totale degli infetti raggiunge quota 465.185, quello dei deceduti 11.739. Si registra inoltre nelle ultime 24 ore un paziente in meno ricoverato in area critica e uno in più in area non critica.

In Toscana 418 nuovi contagi su 17.876 test di cui 8.485 tamponi molecolari e 9.391 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,34%.

In Puglia 164 nuovi casi su 13.391 test con un'incidenza pari all'1,2%. Non si registrano decessi. Sono 3.298 le persone attualmente positive, 187 quelle ricoverate in area non critica, 19 i pazienti in terapia intensiva.