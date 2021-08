Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 2 agosto: anche in Cina torna il lockdown

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 2 agosto 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi lunedì 2 agosto 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00 con gli ultimi aggiornamenti sull'epidemia di Covid-19. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri domenica 1 agosto registrava 5.321 casi su 167.761 tamponi e 5 decessi. In rialzo anche i ricoveri in ospedale (Ti +16, area medica +103). La Sardegna la regione con la maggior crescita di terapie intensive occupate da pazienti Covid (dal 5 al 10 percento in una settimana) seguita da Lazio e Sicilia al 5%. Mentre per i ricoveri Covid nei reparti ordinari, le regioni in crescita maggiore sono Sicilia e Calabria, arrivate in una settimana rispettivamente al 10% e 9%, seguite dalla Campania al 6%. Dati ancora lontani dall'allarme ma che segnalano l'inversione di tendenza.

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 2 agosto 2021

Nuovi casi: --, ieri 5.321

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 167.761

Attualmente positivi: --, ieri 91.350

Ricoverati: --, ieri 1.954

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 230 di cui 22 nuovi

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 128.068 (+5)

Dimessi/Guariti: 4.135.930

Vaccinati: 32.547.009 persone pari al 60.2% della popolazione con più di 12 anni. Ieri somministrate 231mila dosi, di cui 91mila prime somministrazioni. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 2 agosto 2021: l'90% degli over 80, il 85% dei settantenni, e il 76% dei sessantenni, il 68% dei cinquantenni, il 55% dei quarantenni, il 42% dei trentenni e il 38% dei ventenni e il 17% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Valle d'Aosta : 2 nuovi casi e nessun decesso. Dei 60 positivi solo 2 sono ricoverati in ospedale

: 2 nuovi casi e nessun decesso. Dei 60 positivi solo 2 sono ricoverati in ospedale Piemonte : 138 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri stabili (8)

: 138 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri stabili (8) Liguria : -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--)

: -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--) Lombardia : -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--)

: -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--) Alto Adige : 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +2 (7)

: 3 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +2 (7) Veneto : 460 nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (19), ricoveri -1 (145)

: 460 nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (19), ricoveri -1 (145) Friuli Venezia Giulia : 22 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +3 (19)

: 22 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (3), ricoveri +3 (19) Emilia Romagna : 590 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (20), ricoveri +19 (241). Un centinaio le persone finite in isolamento a seguito di un focolaio di coronavirus sviluppatosi a Modigliana, piccolo comune del Forlivese, fra una quarantina di giovani al rientro da un viaggio parrocchiale in Val D'Aosta.

: 590 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +3 (20), ricoveri +19 (241). Un centinaio le persone finite in isolamento a seguito di un focolaio di coronavirus sviluppatosi a Modigliana, piccolo comune del Forlivese, fra una quarantina di giovani al rientro da un viaggio parrocchiale in Val D'Aosta. Marche : 65 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +4 ieri, Ti (6), ricoveri (25)

: 65 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +4 ieri, Ti (6), ricoveri (25) Toscana : 452 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoveri +12 (179)

: 452 nuovi casi e 6 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (20), ricoveri +12 (179) Umbria : 22 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -1 (21)

: 22 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabile (2), ricoveri -1 (21) Abruzzo : 25 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (1), ricoveri +4 (38)

: 25 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti +1 (1), ricoveri +4 (38) Lazio : 292 nuovi casi (193 a Roma) e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (48), ricoveri +24 (321). Dati a rilento o parziali dopo l'attacco hacker al CED regionale.

: 292 nuovi casi (193 a Roma) e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (48), ricoveri +24 (321). Dati a rilento o parziali dopo l'attacco hacker al CED regionale. Molise : -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--)

: -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--) Puglia : 66 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +8 (92). Ieri Ti (9), ricoveri (75)

: 66 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: +8 (92). Ieri Ti (9), ricoveri (75) Campania : 194 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (10), ricoveri +7 (225)

: 194 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -2 (10), ricoveri +7 (225) Basilicata : -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--)

: -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--) Calabria : 67 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (5), ricoveri +5 (76)

: 67 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -1 (5), ricoveri +5 (76) Sicilia : -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--)

: -- nuovi casi e -- decessi. Saldo ospedalizzati: Ti -- (--), ricoveri -- (--) Sardegna: 178 nuovi casi e 2 decessi. Saldo ospedalizzati: Ti +2 (19), ricoveri +3 (77)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo ha prolungato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza.

Dal 6 agosto il Green pass sarà necessario per accedere a molti luoghi pubblici, oggi l'incontro a Palazzo Chigi con i sindacati per decidere come attuare le misure di sicurezza nei posti di lavoro

Il Cts ha consigliato la vaccinazione per il personale della scuola così come degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. In settima la decisione sull'obbligo vaccinale

Come va la pandemia

La variante delta del Covid spaventa la Cina che ha confinato milioni di persone nelle loro abitazioni e ha effettuato tamponi a tappeto per contenerne la diffusione. Il focolaio sviluppatosi a Nanchino ha prodotto più di trecento casi in dieci giorni in almeno 27 città e diciotto province. Primi lockdown anche a Pechino nei complessi residenziali per contenere quella che è già deonominata come l'ondata peggiore di contagi dall'aprile dello scorso anno, quando venne revocato il lockdown a Wuhan. E proprio la città da cui si è originata la pandemia si è aggiunta all'elenco delle città alle prese con il risorgere del virus.

L'attenzione, però è oggi concentrata sulla località di Zhangjiajie, nella provincia interna dello Hunan, il cui focolaio è stato definito il "ground zero" del contagio: tutto si sarebbe originato da uno spettacolo teatrale a cui hanno partecipato circa cinquemila persone.