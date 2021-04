Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 aprile 2021: i nuovi casi regione per regione

Tutti i dati su ricoveri, contagi e decessi dopo le 17. Stando ai numeri anticipati dalle Regioni in Toscana sono stati registrati 1.640 nuovi positivi, in Veneto 1.567. A livello nazionale l'indice Rt scende a 0,98

Coronavirus, gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia nel bollettino del Ministero della Salute di oggi venerdì 2 aprile 2021. Ieri sono stati registrati 23.649 casi di contagio da Sars-Cov-2, un numero in linea con quello del giorno precedente ma in ogni caso molto elevato. La curva dei nuovi casi è sostanzialmente stabile. In lieve flessione i ricoverati con sintomi (-231) e le terapie intensive (-29), ma è ancora presto per parlare di trend in discesa.

Secondo l'ultima bozza del monitoraggio di Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute l'indice Rt si attesta a 0.98, per la prima volta sotto l'1 dall'inizio della terza ondata, mentre l'incidenza media è pari a 232 casi ogni 100mila abitanti contro i 240 della scorsa settimana. Se l'epidemia è in legerissima regressione a livello di incidenza, cioè di contagi, siamo ancora molto lontani dalla soglia di sicurezza dei 50 casi per 100mila abitanti che permetterebbe il tracciamento dei contatti dei positivi.

Al momento ci sono undici regioni in zona rossa, più la provincia autonoma di Trento: Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Puglia, Campania e Calabria. In zona arancione invece abbiamo: Lazio, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria e provincia autonoma di Bolzano. Il Veneto dovrebbe passare in arancione tra martedì e mercoledì dopo l'ultima ordinanza del ministro della Salute Speranza. In basso tutti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 2/04/2021.

Coronavirus: il bollettino di oggi venerdì 2 aprile 2021

I numeri su contagi, decessi e ricoveri di oggi, venerdì 2 aprile, con la tabella regione per regione.

Nuovi casi: ... (ieri 23.649)

Totale casi:

Tamponi (antigenici e molecolari):

Attualmente positivi:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Ingressi in terapia intensiva:

Deceduti dopo Covid test positivo:

Totale Dimessi/Guariti:

+ I dati nazionali saranno aggiornati dopo le 17 +

Bollettino coronavirus: i contagi nelle regioni

In Veneto sono stati rilevati 1.567 contagi nelle ultime 24 ore, 29 i decessi. I tamponi eseguito sono 39.925 tamponi, l'incidenza è al 3,92%. I ricoverati totali sono 2.230, con un calo di 12 unità. Le persone in terapia intensiva per covid sono 299, in area critica invece 1.931 pazienti.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.640 su 30.467 test di cui 18.134 tamponi molecolari e 12.333 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 5,38% sul totale dei tamponi e del 14,5% sulle prime diagnosi. Lo ha comunicato sui social il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando i dati del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Sono 651 i nuovi casi di Sar-Cov-2 nelle Marche oggi, 2 aprile, secondo i dati del bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 5720 tamponi: 3019 nel percorso nuove diagnosi (di cui 720 nello screening con percorso Antigenico) e 2701 nel percorso guariti.