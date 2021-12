Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 2 dicembre: la mappa dei nuovi casi covid regione per regione

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 2 dicembre 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle ore 17. Come di consueto seguiremo le notizie che man mano arrivano dalle regioni. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri mercoledì 1 dicembre registrava 103 morti e 15.085 contagi su 573.775 tamponi. I pazienti in terapia intensiva erano 686 mentre quelli ricoverati con sintomi 5.248. Gli attualmente positivi in Italia erano 199.783, mentre i dimessi o guariti 4.709.906 (+9.457).

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 2 dicembre 2021

Nuovi casi: ----, ieri 5.513

Attualmente positivi: ---, ieri 199.783

Ricoverati: ----, ieri 5.934

Ricoverati in Terapia Intensiva: --- ( ieri 686 nuovi )

Deceduti dopo un tampone postivo: ---

Vaccinati: 47.263.701 persone pari al 87,51% della popolazione.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

