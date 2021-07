Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio: la variante Delta corre, al 22% e in 16 regioni

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 2 luglio 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 2 luglio 2021 sarà pubblicato su questa pagina intorno alle 17:00. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri giovedì 1 luglio registrava 882 nuovi casi su 188.474 tamponi e 21 decessi. Oggi è il primo venerdì in cui non sono previste ordinanze del ministro della Salute: tutta Italia in bianco con rt (0.63) e incidenza (9) in calo. Intanto preoccupa la diffusione della variante Delta: al 22 giugno campioni con il lignaggio B.1.167.2 del virus SarsCov2 è salita al 22,7% ed è stata identificata in 16 Regioni/Province autonome (e in alcuni territori arriva al 70%).

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 luglio 2021

articolo aggiornato alle ore 17:33, clicca qui per aggiornare la pagina

Nuovi casi: --, ieri 882

Casi testati: --

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 188.474 molecolari: -- rapidi: --

Attualmente positivi: --, ieri 49.358

Ricoverati: --, ieri 1.532

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 229

Deceduti dopo un tampone postivo: --

Totale casi positivi dall'inizio della pandemia: --

Totale Dimessi/Guariti: --, ieri

Vaccinati : 19.080.865 persone pari al 35% della popolazione con più di 12 anni, 52.112.997 le dosi somministrate ovvero l'88.5% delle 40.986.201 dosi consegnate da Pfizer , delle 5.445.525 consegnate da Moderna e dei 10.409.218 vaccini AstraZeneca e 2.046.506 le monodosi Janssen prodotti da Johnson & Johnson . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 516mila dosi di cui 329mila prime dosi

: 19.080.865 persone pari al 35% della popolazione con più di 12 anni, 52.112.997 le dosi somministrate ovvero l'88.5% delle , delle e dei e . Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini. Ieri somministrate 516mila dosi di cui 329mila prime dosi Chi è stato vaccinato. La campagna vaccinale ha coinvolto ad oggi 2 luglio 2021: l'86% degli over 80, il 58% dei settantenni, e il 48% dei sessantenni, il 39% dei cinquantenni, il 22% dei quarantenni, il 17% dei trentenni e il 14% dei ventenni e l'2% degli adolescenti completamente vaccinati con una doppia dose o con una dose unica di JJ.

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

Da lunedì 28 giugno tutte le regioni d'Italia sono in zona in area bianca, non c'è più coprifuoco né obbligo di mascherine all'aperto tranne in presenza di assembramenti.

Valle d'Aosta : nessun caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), nessun ricoverato in terapia intensiva

: nessun caso e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri stabili (1), nessun ricoverato in terapia intensiva Piemonte : 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -6 (139)

: 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (11), ricoveri -6 (139) Liguria : --

: -- Lombardia : --. Nessun decesso, non accadeva dal 6 ottobre.

: --. Nessun decesso, non accadeva dal 6 ottobre. Trentino : --

: -- Alto Adige : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2) ricoveri +1 (8)

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2) ricoveri +1 (8) Veneto : 57 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (6), Ricoveri (45)

: 57 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti (6), Ricoveri (45) Friuli Venezia Giulia : 21 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -2 (6), nessun paziente in terapia intensiva

: 21 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri -2 (6), nessun paziente in terapia intensiva Emilia Romagna : --

: -- Marche : --

: -- Toscana : 58 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (18), Ricoveri -8 (101)

: 58 nuovi casi e un decesso. Saldo ospedalizzati: Ti -5 (18), Ricoveri -8 (101) Umbria : 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -3 (13)

: 9 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1), ricoveri -3 (13) Abruzzo : 23 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri -3 (21)

: 23 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (1) ricoveri -3 (21) Lazio : --. I casi di variante delta sono decuplicati in un mese, salita al 34,9 per cento

: --. I casi di variante delta sono decuplicati in un mese, salita al 34,9 per cento Molise : --

: -- Puglia : --

: -- Campania : --

: -- Basilicata : 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +1 (16), vuote le terapie intensive

: 4 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: ricoveri +1 (16), vuote le terapie intensive Calabria : 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -7 (52)

: 13 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (6), ricoveri -7 (52) Sicilia : --

: -- Sardegna: 25 nuovi casi e nessun decesso. Saldo ospedalizzati: Ti stabili (2), ricoveri -1 (42)

Coronavirus, le ultime notizie

Il governo sarà chiamato a decidere entro il 31 luglio se varare un nuovo stato d'emergenza e passare ad una gestione ordinaria della pandemia di coronavirus.

Si pensa a zone rosse locali per contrastare la diffusione dei contagi da variante delta

Attualmente la pressione sui servizi ospedalieri si conferma al di sotto della soglia critica in tutte le Regioni e Province autonome

Nel periodo compreso tra il 9 e il 22 giugno, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,63 (range 0,61-0,71), in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando si attestava a 0,69)

Continua il calo nell'incidenza settimanale (9 per 100.000 abitanti (21/06/2021-27/06/2021) vs 12 per 100.000 abitanti (13/06/2021-20/06/2021)

Come va la pandemia

Angela Merkel ha ribadito oggi a margine di un vertice con Boris Johnson "la preoccupazione" della Germania sull'affluenza allo stadio di Wembley incrementato a 60.000 persone per le semifinali e la finale degli Europei di calcio sullo sfondo della diffusione della variante Delta del Covid. Johnson ha risposto rivendicando "la cautela" esercitata finora, ma affermando che nel Regno "i vaccini stanno facendo la differenza spezzando il legame" tra contagi, morti e casi gravi.

Il Cremlino ha confermato che ancora non si discute la possibilita' d'introdurre un lockdown, per via del peggioramento della situazione epidemiologica nella Federazione russa, che oggi ha registrato per il quarto giorno consecutivo un record di decessi.