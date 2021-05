Coronavirus, il bollettino di oggi 2 maggio: i morti sono 144, è il dato più basso da sette mesi

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 2 maggio 2021. Sono 9.148 i casi di coronavirus registrati su 156.872 tamponi (antigenici e molecolari) processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 5,8%. Ieri erano stati accertati 13.446 contagi su quasi 380mila test. Sono 144 le persone decedute a causa del Covid. Si tratta del dato più basso da sette mesi.

In lieve calo i ricoverati con sintomi (-36) mentre torna a crescere, sebbene di pochissimo, il numero dei pazienti in terapia intensiva (+2). Va tuttavia sottolineato che il dato degli ingressi nei reparti di area critica è piuttosto basso (109).

Intanto domani cambia la mappa dei colori dell'Italia. Per effetto dell'ordinanza emanata venerdì dal ministro della Salute Roberto Speranza la Sardegna passerà in arancione, mentre la Valle d'Aosta resterà l'unica regione in rosso. Da domani 3 maggio saranno in area arancione anche Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia. Tutte le altre regioni e province autonome resteranno invece in area gialla.

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 2 maggio 2021

In basso i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 2/05/2021 e la tabella (anche in Pdf) della Protezione Civile.

Nuovi casi: 9.148 (ieri 12.965)

Totale casi: 4.044.762

Tamponi (antigenici e molecolari): 156.872

Attualmente positivi: 430.906 +364

Ricoverati con sintomi: -36, totale 18.345

Ricoverati in Terapia Intensiva: +2 2.524

Ingressi in terapia intensiva: 109

Deceduti dopo Covid test positivo: 144

Totale deceduti: 121.177

Totale Dimessi/Guariti: 3.492.679 +8.637

Regioni - totale casi, attuali e incremento

Lombardia: 808.046 ( 52.286) ( 1.287 )

52.286) 1.287 Veneto: 413.142 ( 21.740) ( 329 )

21.740) 329 Campania: 395.094 ( 91.237) ( 1.352 )

91.237) 1.352 Emilia-Romagna: 371.137 ( 41.763) ( 950 )

41.763) 950 Piemonte: 346.977 ( 15.473) ( 702 )

15.473) 702 Lazio: 325.809 ( 43.213) ( 986 )

43.213) 986 Puglia: 236.781 ( 47.637) ( 810 )

47.637) 810 Toscana: 228.467 ( 20.290) ( 730 )

20.290) 730 Sicilia: 210.259 ( 24.781) ( 772 )

24.781) 772 Friuli Venezia Giulia: 105.403 ( 7.273) ( 24 )

7.273) 24 Liguria: 99.837 ( 5.597) ( 202 )

5.597) 202 Marche: 98.096 ( 6.101) ( 132 )

6.101) 132 Abruzzo: 71.603 ( 8.733) ( 159 )

8.733) 159 P.A. Bolzano: 71.349 ( 1.178) ( 72 )

1.178) 72 Calabria: 60.697 ( 15.225) ( 286 )

15.225) 286 Sardegna: 54.815 ( 16.892) ( 124 )

16.892) 124 Umbria: 54.603 ( 2.851) ( 65 )

2.851) 65 P.A. Trento: 44.115 ( 1.050) ( 38 )

1.050) 38 Basilicata: 24.232 ( 6.284) ( 77 )

6.284) 77 Molise: 13.287 ( 604) ( 28 )

604) 28 Valle d'Aosta: 11.013 (698) (23)

Bollettino coronavirus: i dati dalle Regioni

In Piemonte sono stati accertati 702 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 27 dopo test antigenico), pari al 7,5% di 9.377 tamponi eseguiti, di cui 3.815 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 203 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.034 (-50 rispetto a ieri). Sono 10 i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 2 verificatisi oggi.

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.280 tamponi molecolari sono stati rilevati 23 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,01%. Sono inoltre 699 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali è stato rilevato un caso (0,14%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive sono 34 mentre quelli in altri reparti risultano essere 217. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

In Emilia-Romagna si sono registrati 950 casi di positività su un totale di 9.852 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri, pari al 9,6%, non è indicativa dell'andamento generale visto il numero di tamponi effettuati che il sabato è inferiore rispetto agli altri giorni.

In Toscana sono 730 i nuovi casi di positività al Covid (706 confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico), che portano il numero totale dei contagiati a 228.467 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. Oggi si registrano 17 nuovi decessi: 10 uomini e 7 donne con un'età media di 82,6 anni. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Nessun nuovo decesso, 65 positivi e 95 guariti. Sono questi i numeri contenuto nel bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.20 del 2 maggio. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 802 tamponi e 963 test antigenici in tutta la regione. Sono 201 (+8) i ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 30 (+2) in terapia intensiva.

Nel Lazio su oltre 10 mila tamponi nel Lazio e oltre 5 mila antigenici per un totale di oltre 15 mila test, si registrano 986 casi positivi (-83), 13 i decessi (=) e +1.055 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 9%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%. I casi a Roma città sono a quota 500.

Sono 159 i casi positivi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. Sono stati eseguiti 3032 tamponi molecolari e 664 antigenici. Quattro i nuovi decessi accertati, un solo nuovo guarito e 8733 attualmente positivi (+154), 355 ricoverati in area medica (+7), 31 ricoverati in terapia intensiva (-1), 8347 in isolamento domiciliare (+148).

In Puglia su 6.226 test per l'infezione da coronavirus sono stati rilevati 810 casi positivi. Ieri i nuovi contagi erano 1.130 su 11.450 tamponi. Sono stati registrati 18 decessi: 6 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 4 in provincia Bat, 5 in provincia di Taranto. Ieri i morti erano 21. In tutto hanno perso la vita 5.912 persone.

In Basilicata sono 77 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2, su un totale di 755 tamponi molecolari, e si registrano due decessi. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino. In lieve aumento il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 168 (+1). Invariato il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, sono 9.

Sono 54.815 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 124 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.193.791 tamponi, per un incremento complessivo di 3.468 test rispetto al dato precedente. Si registrano due nuovi decessi (1.389 in tutto) mentre sono 362 (-9) le persone attualmente ricoverate, 49 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.481 e i guariti 36.534 (+206).