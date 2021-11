Coronavirus, il bollettino di martedì 2 novembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi 

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, martedì 2 novembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con i numeri dei contagi, dei decessi, dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e dei vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo le singole Regioni pubblicheranno i singoli bollettini che aiuteranno a disegnare la mappa dei contagi in Italia.

Nel bollettino di ieri, lunedì 1° novembre 2021, sono stati registrati 2.818 nuovi casi e 20 morti, in calo rispetto ai giorni precedenti, quando i contagi giornalieri avevano superato quota 4mila.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di martedì 2 novembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 336 i contagi da coronavirus in Veneto oggi. Da ieri, registrato un morto. I nuovi casi sono stati individuati su 15.736 tamponi, il tasso di positività è del 2,13%. I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 257 (+9): 218 in area non critica, 39 in terapia intensiva.

Sono 190 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 novembre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani su Telegram. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 190 su 14.510 test di cui 4.814 tamponi molecolari e 9.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,31% (4,7% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 5.915.245.

Sono 83 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 novembre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività registrati su 14.824 test giornalieri. Sono 3.119 le persone attualmente positive in Puglia, 141 quelle ricoverate in area non critica, 20 persone in terapia intensiva. Da inizio emergenza sono 273.092 i casi totali nella Regione, 4.217.532 i test eseguiti, 263.138 le persone guarite e 6.835 i decessi.

Sono 17 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 83051. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2562. Sono 61 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 9 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1861 (-22 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.