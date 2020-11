Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 2 novembre 2020: i nuovi focolai e i dati dalle Regioni

I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni. Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 2 novembre 2020

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, lunedì 2 novembre 2020. Qual è la situazioni epidemiologica nel nostro Paese? Come di consueto, dopo le ore 17, il ministero della Salute e la Protezione Civile renderanno noti gli aggiornamenti sui nuovi contagi, i decessi, le terapie intensive e tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sul territorio nazionale.

Dopo il picco di quasi 32mila nuovi casi registrato il 31 ottobre, nella giornata di ieri ci sono stati 29.907 nuovi casi e 208 morti. Intanto il Governo sta valutando le misure restrittive da inserire nel prossimo Dpcm, con diverse zone a rischio lockdown.

Coronavirus, il bollettino di oggi lunedì 2 novembre 2020

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Nelle ultime 24 ore in Veneto si sono registrati 1.544 nuovi positivi al Covid, che portano il totale dal 21 febbraio ad oggi a 60.797 positivi, in ospedale sono ricoverati, nei reparti non acuti 981 pazienti, 141 nelle terapie intensive, 5 in più nelle ultime 24 ore. Si sono avuti 9 nuovi decessi per un totale di 2.427 dal 21 febbraio ad oggi. Mentre il totale dei tamponi è salito a 2.350.517.

Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 218 nuovi contagi (2.557 tamponi eseguiti) e 5 decessi da Covid-19. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 11.462, di cui: 3.823 a Trieste, 4.278 a Udine, 2.054 a Pordenone e 1.185 a Gorizia, alle quali si aggiungono 122 persone da fuori regione.

Sono complessivamente 11519 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.ispetto a ieri si registrano 478 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni). Dei nuovi casi, 237 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti.I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 108, di cui 23 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 65 in provincia di Teramo.Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 556 (si tratta di un 69enne della provincia di Pescara e di una 78enne della provincia dell'Aquila)''. Lo comunica l'Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.

La task force regionale della Basilicata comunica che per la ricerca di contagio da Covid 19 di cui 288 risultati positivi. I positivi riguardano: 23 residenti in Puglia e lì in isolamento, 2 residenti in Calabria e lì in isolamento, 3 residenti in Campania e lì in isolamento, 1 residente in Emilia Romagna e lì in isolamento, una persona di Accettura, 11 di Avigliano, 2 di Baragiano, 1 di Bella, 2 Ferrandina, 7 Garaguso, 30 Genzano, 77 Irsina, 8 Lauria, 1 Lavello, 2 Marsicovetere, 22 Matera, 6 Melfi, 1 Moliterno, 2 Montalbano ionico, 1 Pescopagano, 3 Pietragalla, 1 Pietrapertosa, 2 Pisticci, 2 Policoro, 25 Potenza di cui uno in isolamento a Tricarico, a Baragiano ed uno a Genzano, 1 Rapolla, 3 Rionero, 1 Satriano, 1 Stigliano, 15 Tricarico, 3 Venosa, 1 Viggiano, 2 Atella, 1 Banzi, 2 Maratea, 2 Marsiconuovo, 1 Nemoli, 9 Palazzo S.G., 1 Pignola, 3 San Fele, 5 Sant'Arcangelo, 1 Spinoso.

