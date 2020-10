Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 ottobre 2020: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 2 ottobre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2 che hanno portato il numero dei pazienti Covid oltre quota 52mila sui livelli di metà maggio, ma allora l'onda era in diminuzione.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 1 ottobre ha destato molta preoccupazione per l'improvviso boom di contagi che hanno delineato i contorni della attesa seconda ondata di contagi. Ieri infatti si registravano ben 2.548 nuovi casi seppure con un numero record di tamponi, 118.236. Risultavano inoltre 291 persone ricoverate in terapia intensiva (+11), oltre 3mila quelle ricoverate nei reparti Covid e 24 decessi. Preoccupante l'aumento di contagi in Veneto, ben oltre quota 400 nuovi casi, e Campania (+390) così come in Lombardia (+324). Rt superiore a 1 nel Lazio che ha deliberato l'obbligo di mascherine anche all'aperto.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 2 ottobre 2020​​

Attualmente positivi: --

Deceduti: --

Dimessi/Guariti: --

Ricoverati: --

Ricoverati in Terapia Intensiva: --

Tamponi: --

Totale casi: --

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

In Campania 392 positivi, ma il 98% dei positivi sarebbero asintomatici.

Balzo dei contagi in Toscana con 223 nuovi casi positivi su 8.873 tamponi. Il 74% è risultato asintomatico, il 20% pauci-sintomatico. Gli attualmente positivi sono 3.631 (+4,7% su ieri) di cui i ricoverati sono 127 (-1 paziente ma sono aumentati di 2 unità quelli in terapia intensiva che sono in tutto 24) e 3.504 le persone in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+164 su ieri pari al +4,9%). Ci sono inoltre 7.571 persone (+133 unità) che, pur negative al Covid, sono isolate con sorveglianza Asl perché hanno avuto contatti con contagiati.

In Lombardia oggi è un giorno importante: è stato infatti reso noto oggi l'esito dell'indagine sierologica condotta in Valle Seriana da cui è emerso che quasi un abitante su due ha gli anticorpi contro il coronavirus. Dei 22.559 soggetti, il 26,6% della popolazione maggiorenne, che si sono sottoposti al test, il 42,3% dei soggetti è risultato positivo ma con tampone negativo: metà della popolazione è venuta a contatto con il coronavirus. Nei momenti di picco dell'epidemia i sindaci della valle bergamasca firmavano 30 certificati di morte al giorno.

In Veneto sono 191 i nuovi positivi, e su 4027 positivi i sintomatici sono 176, il 4,37%. I dimessi sono ad oggi 4117. Si registrano anche 6 vittime in più rispetto a ieri; il dato totale dei morti (tra ospedali e case di riposo) sale a 2.189. I soggetti in isolamento domiciliare sono 9.858, di cui 2.808 positivi al virus, 176 quelli con sintomi. Cala il numero dei ricoverati nei reparti non critici, 234 (-7), mentre resta invariato, 29, quello dei pazienti in terapia intensiva.

Nel Lazio all'istituto Spallanzani di Roma si contano 137 pazienti positivi , stabili. 16 i pazienti che necessitano di terapia intensiva (+1).

++ sezione aggiornata alle ore 15:05, clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

In Emilia Romagna sale la preoccupazione a Bologna per il contagio di una sessantina gli studenti universitari, per la maggior parte stranieri, risultati positivi dopo una festa Erasmus organizzata lo scorso 21 settembre. Alcuni di questi studenti, la settimana successiva, il 26 settembre, hanno partecipato ad un'altra festa e Ausl e Comune di Bologna avevano lanciato un appello per riuscire a tracciare tutti i contatti.

In Alto Adige su 762 tamponi sono stati registrati 21 nuovi casi positivi. Invariato il numero dei pazienti Covid ricoverati (28), la terapia intensiva resta vuota. 1.752 persone si trovano in isolamento domiciliare, delle quali 87 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.

In Abruzzo si registrano 49 nuovi casi. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 938 (+27 rispetto a ieri).

Nuovo picco di contagi al coronavirus in Umbria, dove sono stati accertati 62 nuovi casi, su 1.925 tamponi analizzati (dopo i 46 casi sia di ieri sia di mercoledì). Gli attualmente positivi salgono così in Umbria a 615, mentre sono complessivamente 1.862 i guariti, 14 in più di ieri. Sono 2.562 i casi totali di positività al virus, dall'inizio della pandemia. Si registrano due ricoverati in più (da 41 a 43), quattro dei quali (uno in più di ieri) in terapia intensiva.

In Puglia sono 72 i nuovi contagi di coronavirus su 3.949 tamponi processati: 28 in provincia di Bari, 9 nella Bat 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto. Registrato anche un decesso in provincia di Bari, salgono a 597 le vittime. Sono 4.712 i pazienti guariti e 2.663 i casi attualmente positivi, di cui 236 ricoverati. Lo 0,5% dei positivi si trova in terapia intensiva.

In Basilicata registrati un decesso, 16 nuovi casi su 933 tamponi e otto guarigioni. Con il nuovo aggiornamento le persone residenti in Basilicata attualmente positive sono salite da 258 a 264. Quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13, delle quali due nel reparto di terapia intensiva del "Madonna delle Grazie" della Città dei Sassi. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria - che in Basilicata ha provocato 30 morti mentre sono 415 le persone guarite dal covid - sono stati analizzati 74.908 tamponi, 74.059 dei quali sono risultati negativi. Preoccupazione per una casa di riposo a Marsicovetere (Potenza) dove si contanto quattro decessi per Covid 19 tra ieri e oggi: gli altri ospiti della struttura, con sintomi legati al coronavirus, in queste ore sono stati trasferiti negli ospedali della zona a scopo precauzionale.

In Sicilia preoccupazione per un focolaio nella casa di riposo Villa Luisa a Marineo, nel palermitano. Nove dei dieci anziani assistiti sono risultati positivi al Covid19. Tra i contagiati anche un dipendente.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

Sono salite a 917 le scuole nelle quali è stato segnalato almeno un caso di Covid-19, almeno 87 le scuole dove si sono verificati focolai e almeno 130 gli istituti che hanno preso misure precauzionali: il tasso di diffusione del virus nelle scuole sembra in leggera crescita: nei dieci giorni che vanno dal 14 settembre (giorno in cui la stragrande maggioranza delle Regioni ha riaperto gli istituti) al 23 sono state segnalate 429 scuole, mentre negli otto giorni che vanno dal 24 settembre al primo ottobre sono già 472 le scuole che hanno avuto casi di Covid. La Regione con il numero di scuole in cui è segnalato un caso di Covid è la Lombardia con 219 scuole, seguita da Toscana (107), Emilia Romagna(99), Veneto (91), Lazio (77) Piemonte (53), Marche e Sicilia (32) e Campania (31).