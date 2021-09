Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 2 settembre 2021: i nuovi casi Covid e la mappa dei contagi

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi giovedì 2 settembre 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, giovedì 2 settembre 2021. Nel pomeriggio il ministero della Salute renderà noti i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese, con numeri sui contagi e i decessi, oltre alla pressione sulle terapie intensive e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore sul territorio italiano. Nel frattempo iniziano ad arrivare i primi dati dalle singole Regioni.

Nel bollettino di ieri, mercoledì 1 settembre, sono stati registrati 6.503 nuovi casi e 69 morti, numeri in leggero aumento rispetto a quelli del weekend. Intanto, rimane acceso il dibattito sulla durata del green pass e sulla terza dose di vaccino anti-covid.

+notizia in aggiornamento+

Coronavirus, il bollettino di giovedì 2 settembre 2021

Attualmente positivi:

Deceduti:

Dimessi/Guariti:

Ricoverati:

Ricoverati in Terapia Intensiva:

Tamponi:

Totale casi:

Coronavirus, la mappa dei contagi

Continua a crescere di giorno in giorno il numero di nuovi contagi da Covid in Veneto. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 844 (+153 da ieri) nuovi casi e due decessi. Sul fronte ospedaliero stabili i ricoveri, con 231 (-1) nei reparti ordinari e 55 (+1) in terapia intensiva.

In Toscana sono 615 i nuovi casi Covid. I ricoverati sono 461 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 56 in terapia intensiva (5 in più). Si registrano 5 nuovi decessi.