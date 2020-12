Coronavirus, il bollettino di oggi 20 dicembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi domenica 20 dicembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi domenica 20 dicembre 2020 sarà pubblicata su questa pagina intorno alle 17:00 ma intanto seguiremo gli aggiornamenti che arrivano in diretta dalle regioni.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri sabato 19 dicembre riportava 553 morti e 16.308 nuovi casi su 176.185 tamponi con 160 nuovi pazienti che hanno dovuto fare accesso alla terapia intensiva per restare in vita. Tra le regioni con il maggior numero di tamponi positivi Veneto (3.834), Lombardia (1.944), Emilia Romagna (1.641), Lazio (1.410), Puglia (1.382), Friuli Venezia Giulia (974), Campania (949)

Coronavirus, il bollettino di oggi domenica 20 dicembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 16.308 )

Casi testati:-- (ieri 75112)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 176.185)

Attualmente positivi: -- (ieri 620.166, -7.632)

Ricoverati: -- (ieri 25.364 -405)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 2.784, -35, 160 nuovi)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.938.083 )

Deceduti: -- (ieri 68.447, +553)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 1.249.470 )

articolo aggiornato alle ore 14:00 clicca qui per aggiornare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

La zone arancione

Abruzzo : Ieri 2 nuovi accessi in Ti, oggi 2.

: Ieri 2 nuovi accessi in Ti, oggi 2. Campania* :

: Veneto*: Ieri 36 nuovi accessi in Ti

*Campania in zona arancione per decreto del governatore De Luca. Veneto in arancione light per ordinanza di Zaia

Di seguito le altre regioni

Restano zone gialle :

Valle d'Aosta :

: Piemonte : Ieri un nuovo accesso in Ti

: Ieri un nuovo accesso in Ti Lombardia: Ieri 14 nuovi accessi in Ti

Ieri 14 nuovi accessi in Ti Liguria : Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: Ieri 3 nuovi accessi in Ti Alto Adige : Ieri 2 nuovi accessi in Ti

: Ieri 2 nuovi accessi in Ti Trentino : Ieri 3 nuovi accessi in Ti

: Ieri 3 nuovi accessi in Ti Friuli Venezia Giulia : Ieri 2 nuovi accessi in Ti

: Ieri 2 nuovi accessi in Ti Emilia Romagna : Ieri 14 nuovi accessi in Ti

: Ieri 14 nuovi accessi in Ti Marche : Ieri 6 nuovi accessi in Ti

: Ieri 6 nuovi accessi in Ti Umbria : Ieri 4 nuovi accessi in Ti

: Ieri 4 nuovi accessi in Ti Lazio : Ieri 14 nuovi accessi in Ti

: Ieri 14 nuovi accessi in Ti Molise : Ieri un nuovo accesso in Ti.

: Ieri un nuovo accesso in Ti. Puglia : Ieri 28 nuovi accessi in Ti

: Ieri 28 nuovi accessi in Ti Basilicata :

: Calabria: Ieri 3 nuovi accessi in Ti

Ieri 3 nuovi accessi in Ti Sicilia : Ieri 7 nuovi accessi in Ti

: Ieri 7 nuovi accessi in Ti Sardegna: Ieri 4 nuovo accesso in Ti

Coronavirus, le ultime notizie