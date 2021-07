Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 20 luglio: i casi Covid regione per regione

Coronavirus, oggi intorno alle 17 il consueto appuntamento con l'aggiornamento sulla situazione epidemiologica in Italia, con i numeri del bollettino del ministero della Salute di oggi martedì 20 luglio 2021. Ieri i nuovi casi sono stati 2.072 e si sono registrati 7 morti, che hanno portato il totale a 127.874 vittime dall'inizio della pandemia.

Secondo l'ultimo report del governo, con i dati aggiornati a martedì mattina, le persone vaccinate in Italia (cioè chi ha completato il ciclo vaccinale) sono 27.581.936, il 51,07 % della popolazione over 12. Il totale delle dosi vaccinali somministrate in Italia è 62.123.241. Per quanto riguarda il rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate si va dall'88% di Calabria e Liguria al 96% della Lombardia.

Coronavirus, il bollettino di oggi martedì 20 luglio 2021

I dati aggiornati sulla situazione epidemiologica al 20 luglio 2021 e la tabella della Protezione Civile. Alle 17 circa il dato nazionale e i dati odierni con positivi, ricoverati e decessi da tutte le regioni.

I casi di coronavirus regione per regione

In Veneto 600 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, riferisce il bollettino della Regione. Non si registra invece alcun nuovo decesso. Il totale degli infetti da inizio epidemia sale 429.388, quello delle vittime è invariato a 11.629. Le persone attualmente positive e in isolamento sono 7490 (+452). I dati clinici vedono un calo dei ricoveri in area medica, 239 (-2), e un aumento dei pazienti in terapia intensiva, 20 (+3). "L'andamento dei ricoveri di nuovi entrati in terapia intensiva dal 6 luglio è di circa 12 persone con età variabile dal più giovane: 21 anni, un caso particolare, un maschio rientrato da Barcellona con sintomatologia grave. Si tratta di un ragazzo di Monza. Tutte le 12 persone in terapia intensiva sono non vaccinate. È un dato molto significativo e importante rispetto alla protezione della campagna vaccinale", ha detto l'assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, nel corso di un punto stampa Covid.

Cresce il numero dei casi covid in Alto Adige. Nelle ultime 24 sono 39 in più: 22 analizzando 765 tamponi pcr e 17 tramite 3021 test antigenici. I nuovi guariti sono 24. Cala invece da 9 a 7 il numero dei pazienti nei normali reparti ospedalieri e la terapia intensiva resta vuota. In aumento invece il numero di altoatesini in quarantena, che ieri erano 476 e oggi sono 526.

In Toscana i nuovi contagi da coronavirus sono 169 i nuovi contagi da coronavirus. Non si registrano invece nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è di 246.336.