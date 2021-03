Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 marzo: i nuovi casi regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di sabato 20 marzo 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus di oggi sabato 20 marzo. Come sempre intorno alle 17 il Ministero della Salute comunicherà i nuovi dati relativi all'emergenza coronavirus. L'aumento dei nuovi casi sembra stia andando verso una stabilizzazione, ma si tratta di un picco molto alto. Secondo l'ultimo monitoraggio realizzato dalla Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute su Covid-19, l'indice Rt nazionale si attesta a 1,16. L'epidemia dunque è ancora in fase di espansione. Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in forte aumento e sopra la soglia critica: il 36% dei posti letti sono attualmente occupati da pazienti Covid, contro il 31% della scorsa settimana.

Coronavirus: il bollettino di oggi sabato 20 marzo 2021

I casi di coronavirus regione per regione

Nelle Marche sono 856 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore nelle Marche tra le nuove diagnosi, mentre sui 1.121 test del percorso screening antigenico sono stati riscontrati 90 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati, fa sapere la Regione in una nota, è pari all'8%.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.510 su 25.044 test di cui 15.583 tamponi molecolari e 9.461 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,03% (13,6% sulle prime diagnosi). Lo ha comunicato su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Nel post, Giani pubblica anche una foto dell'ospedale di Pesca (Pistoia) e scrive: "553 palloncini colorati, uno per ogni nuovo nato nell'ultimo anno all'Ospedale di Pescia, prendono il volo davanti al punto nascita. Un segnale di speranza in questa dura emergenza".

In Umbria si registrano 206 nuovi positivi, 12 decessi e 296 guariti. Secondo il bollettino della Regione sono 5.579 (-102 rispetto al 19 marzo) gli attualmente positivi al Sars-Cov-2. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.792 tamponi molecolari e 2.601 test antigenici in tutta la regione.Al 20 marzo sono 446 (-14 rispetto al 19 marzo) le persone ricoverate negli ospedali dell'Umbria, di cui 74 (-1 rispetto al 19 marzo) in terapia intensiva, e 5.133 (-88 rispetto al 19 marzo) le persone in isolamento contumaciale.