Coronavirus, il bollettino di oggi 20 novembre 2020: i nuovi casi Covid regione per regione

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi venerdì 20 novembre 2020. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri in terapia intensiva: aggiornamenti in diretta dalle regioni

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi venerdì 20 novembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono oltre 761mila.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri giovedì 19 novembre registrava quasi 34mila le persone ricoverate in ospedale cui aggiungere le oltre 3700 persone che necessitano del supporto della terapia intensiva per restare in vita. Una buona notizia arriva dai dati dei nuovi ricoveri: si placa un poco la corsa agli ospedali con 106 nuovi posti occupati nei reparti covid e 42 nuovi posti occupati in area critica che, purtroppo come abbiamo già visto, sono prossime alla saturazione. Purtroppo si registravano ben 653 decessi. 36.176 i nuovi casi di Covid-19 a fronte di più di 138mila tamponi nel percorso nuove diagnosi.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 20 novembre 2020​​

Nuovi casi: -- (ieri 36.176)

Casi testati: -- (ieri 138.397)

Tamponi (diagnostici e di controllo): -- (ieri 250.186)

Attualmente positivi: -- (ieri 761.671)

Ricoverati: -- (ieri 33.610, +106)

Ricoverati in Terapia Intensiva: -- (ieri 3.712, +42)

Totale casi positivi: -- (ieri 1.308.528​)

Deceduti: -- (ieri 47.870, con un aumento di 653​ morti in 24 ore)

Totale Dimessi/Guariti: -- (ieri 498.987)

Articolo in aggiornamento, clicca qui per refreshare la pagina

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni iniziando dalle situazioni più calde.

Le zone rosse :

Valle d'Aosta : Rt 1,14.

: Rt 1,14. Piemonte : Rt 1,09.

: Rt 1,09. Lombardia : Rt 1,15.

: Rt 1,15. Alto Adige : Rt 1,16. 736 diagnosi su 1106 test e 8 decessi. Ti -1 Ricoveri -1

: Rt 1,16. 736 diagnosi su 1106 test e 8 decessi. Ti -1 Ricoveri -1 Toscana : Rt 1,31.

: Rt 1,31. Campania : Rt 1,11.

: Rt 1,11. Calabria : Rt 1,06.

: Rt 1,06. Abruzzo: Rt 1,32.

Chiesto il passaggio in zona rossa anche per le province pugliesi di Foggia e BAT. Un tentativo del governatore per evitare il cambi colore d'imperio della regione.

Puglia: Rt 1,24.

++ sezione aggiornata alle ore 14:26 clicca qui per aggiornare la pagina ++

Qui di seguito le altre regioni.

Le zone arancioni :

Friuli Venezia Giulia :

: Liguria : Rt 0,89.

: Rt 0,89. Emilia Romagna : Rt 1,14.

: Rt 1,14. Marche : 512 diagnosi su 1725 testati: 158 Macerata, 145 Ancona, 113 Pesaro Urbino, 46 Fermo, 47 Ascoli Piceno.

: 512 diagnosi su 1725 testati: 158 Macerata, 145 Ancona, 113 Pesaro Urbino, 46 Fermo, 47 Ascoli Piceno. Umbria : Rt 1,06. 394 diagnosi su 3703 test, 21 i decessi. Degli 11373 attualmente positivi si registrano 436 pazienti ricoverati, 71 in area critica (ti -5, ricoveri -5)

: Rt 1,06. 394 diagnosi su 3703 test, 21 i decessi. Degli 11373 attualmente positivi si registrano 436 pazienti ricoverati, 71 in area critica (ti -5, ricoveri -5) Basilicata : Rt 1,46. 232 diagnosi su 2087 test e 3 decessi. Sale di poco il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 171, di cui ventisette nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera (Ti -1, ricoveri +7)

: Rt 1,46. 232 diagnosi su 2087 test e 3 decessi. Sale di poco il numero di ricoverati negli ospedali lucani, arrivati a quota 171, di cui ventisette nei reparti di terapia intensiva di Potenza e Matera (Ti -1, ricoveri +7) Sicilia: Rt 1,14.

Restano zone gialle :

Trentino : Rt 1,03.

: Rt 1,03. Veneto : Rt 1,29. 3.468 nuovi casi, i ricoverati nei reparti non critici sono 2.294 (+52). Scende la pressione sulle terapie intensive con 10 ricoverati per Covid-19 in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 286. Si segnalano infine 66 decessi.

: Rt 1,29. 3.468 nuovi casi, i ricoverati nei reparti non critici sono 2.294 (+52). Scende la pressione sulle terapie intensive con 10 ricoverati per Covid-19 in meno rispetto a ieri, che portano il totale a 286. Si segnalano infine 66 decessi. Lazio : Rt 0,82.

: Rt 0,82. Molise : Rt 0,94.

: Rt 0,94. Sardegna: Rt 0,79.

Coronavirus, le ultime notizie

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative a Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre.

La mappa con i colori delle regioni

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Gli ultimi dati del monitoraggio dell'Iss indicano che nel periodo 28 ottobre-10 novembre, l'indice Rt scende a 1,18 ma con un intervallo di confidenza 0,94 – 1,49. Per la prima volta in alcune Regioni l'Rt viene stimato inferiore a 1: Lazio (0,82), Liguria (0,89), Molise (0,94) e Sardegna (0,79). Nella maggior parte del territorio nazionale la trasmissibilità è compatibile con uno scenario di tipo 2, con alcune Regioni in cui la velocità di trasmissione è da scenario 3. Molteplici le allerte sulla resilienza dei servizi sanitari territoriali in quasi tutte le Regioni. Le misure restrittive sembrano funzionare. E con questo andamento si può profilare uno scenario di Italia "area gialla" per Natale.