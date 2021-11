Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 novembre: vaccinato l'87% degli over 12

Il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi sabato 20 novembre 2021 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17. Intanto seguiremo in diretta gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalle regioni e che purtroppo evidenziano una forte ripresa dei contagi con l'arrivo della quarta ondata in Italia. L'ultimo bollettino coronavirus di ieri venerdì 19 novembre registrava 10.544 nuovi casi e 48 morti in un giorno: quanto agli ospedali si riscontra un aumento dei pazienti covid ricoverati (+57) e anche dei posti letto occupati in terapia intensiva (+9)

Ma veniamo dunque ai dati di oggi.

Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta ha spiegato che molto probabilmente a dicembre ci sarà una sorta di 'super Green pass' per evitare un nuovo lockdown.

L'istituto superiore di sanità ha diffuso gli ultimi dati che mostrano come lo scudo dei vaccini cala dopo i 6 mesi dall'ultima somministrazione.

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 novembre 2021

Nuovi casi: --, ieri 10.544

Tamponi (diagnostici e di controllo): --, ieri 534.690

Attualmente positivi: --, ieri 137.130

Ricoverati: --, ieri 4.145

Ricoverati in Terapia Intensiva: --, ieri 512

Deceduti dopo un tampone positivo: --, ieri 133.082

Vaccinati: l'86,94 % della popolazione over 12 ha ottenuto almeno una dose di vaccino mentre 45.638.318 persone - pari al 84.5% della popolazione con più di 12 anni - hanno completato il ciclo vaccinale. Inoltre 3.126.344 persone hanno già ottenuto la terza dose, il 60,93% della paltea con ultima dose da oltre 6 mesi. Sul sito del Governo il report aggiornato dei vaccini.

Quanto alla situazione nelle singole regioni ecco le notizie delle ultime 24 ore.

In Valle d'Aosta sono stati rilevati 40 nuovi casi positivi al Covid-19, 354 gli attualmente positivi di cui otto ricoverati all'ospedale Parini (uno in terapia intensiva).

Guardando all'estero fanno impressione i dati in arrivo dalla Germania: i nuovi contagi da coronavirus relativi alle ultime 24 ore sono stati 63.924, esattamente una settimana fa erano 45.081. L'incidenza per 100mila abitanti su sette giorni è di 362,2 casi. Ieri erano stati 340,7, una settimana fa 277,4, il mese scorso 80,4. Il Covid ha provocato nelle ultime 24 ore nel paese la morte di 248 persone contro le 228 di una settimana fa. I dieci distretti regionali maggiormente colpiti sono quasi tutti in Sassonia e Baviera. Nella quasi totalità di questi distretti l'incidenza su sette giorni per 100mila abitanti ha superato i mille casi.