Coronavirus, il bollettino di mercoledì 20 ottobre 2021: i contagi dalle Regioni e la tabella

L'epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, mercoledì 20 ottobre 2021. Nel pomeriggio, dopo le 17, il ministero della Salute pubblicherà i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese con i dati sui nuovi contagi, i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e i vaccini somministrati nelle ultime 24 ore. Nel frattempo arriveranno i singoli bollettini delle Regioni, con tutti i numeri aggiornati sulle situazioni locali e la mappa dei contagi.

Nel bollettino di ieri, martedì 19 ottobre, sono stati registrati 2.697 nuovi casi e 70 morti, numeri in leggero aumento rispetto a quelli del fine settimana.

Coronavirus, il bollettino di mercoledì 20 ottobre 2021

Coronavirus, la mappa dei contagi

Sono 224 in più rispetto a ieri i casi di positività al coronavirus registrati oggi in Toscana. I ricoverati sono 233 (2 in più rispetto a ieri), di cui 22 in terapia intensiva (1 in meno). Si registrano 2 nuovi decessi.

Sono 147 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 ottobre 2021 in Puglia, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti. Sono 22.606 i test giornalieri effettuati e 2.018 le persone attualmente positive, 131 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.

In Basilicata sono 20 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 (18 riguardano residenti), su un totale di 645 tamponi molecolari, e non si registrano decessi per Covid-19. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 22 di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 929 (-13). Non si registrano decessi.